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СМИ: главы МИД "евротройки" призвали Иран вернуться к дипломатии - РИА Новости, 17.06.2025
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01:48 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/iran-2023234064.html
СМИ: главы МИД "евротройки" призвали Иран вернуться к дипломатии
СМИ: главы МИД "евротройки" призвали Иран вернуться к дипломатии - РИА Новости, 17.06.2025
СМИ: главы МИД "евротройки" призвали Иран вернуться к дипломатии
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре призвали... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T01:48:00+03:00
2025-06-17T01:48:00+03:00
в мире
израиль
иран
франция
жан-ноэль барро
дэвид лэмми
аббас аракчи
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре призвали своего иранского коллегу Аббаса Аракчи вернуться к дипломатии и воздержаться от любой региональной или ядерной эскалации, передает агентство Рейтер со ссылкой на французский дипломатический источник. "Министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии призвали своего иранского коллегу в телефонном разговоре в понедельник вернуться к дипломатии и воздержаться от любой региональной или ядерной эскалации", - говорится в публикации. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/pvo-2023232951.html
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в мире, израиль, иран, франция, жан-ноэль барро, дэвид лэмми, аббас аракчи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Франция, Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми, Аббас Аракчи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: главы МИД "евротройки" призвали Иран вернуться к дипломатии

Рейтер: главы МИД "евротройки" призвали Иран вернуться к дипломатии

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре призвали своего иранского коллегу Аббаса Аракчи вернуться к дипломатии и воздержаться от любой региональной или ядерной эскалации, передает агентство Рейтер со ссылкой на французский дипломатический источник.
"Министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии призвали своего иранского коллегу в телефонном разговоре в понедельник вернуться к дипломатии и воздержаться от любой региональной или ядерной эскалации", - говорится в публикации.
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Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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В миреИзраильИранФранцияЖан-Ноэль БарроДэвид ЛэммиАббас АракчиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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