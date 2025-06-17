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Евгений Козлов: Китай остается страной-лидером по потоку туристов в Москву

Евгений Козлов: Китай остается страной-лидером по потоку туристов в Москву - РИА Новости, 17.06.2025

Евгений Козлов: Китай остается страной-лидером по потоку туристов в Москву

Китай остается страной-лидером по турпотоку в Москву среди государств дальнего зарубежья, сообщил в интервью РИА Новости председатель Комитета по туризму города РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:00:00+03:00

2025-06-17T09:00:00+03:00

2025-06-17T09:07:00+03:00

китай

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пекин

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Китай остается страной-лидером по турпотоку в Москву среди государств дальнего зарубежья, сообщил в интервью РИА Новости председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. Также в кулуарах фестиваля "Московские сезоны в Пекине" он рассказал, какие достопримечательности российской столицы пользуются особой популярностью у гостей из КНР, и какие технологии будут внедряться для улучшения комфорта иностранных туристов. Беседовала Ольга Овчинникова.– Евгений Александрович, Москва и Пекин активно сотрудничают. Например, год назад мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Инь Юн подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и Народным правительством Пекина на 2024–2026 годы. Расскажите, что еще было сделано в рамках сотрудничества в сфере туризма за это время?– Москва продолжает рассказывать потенциальным гостям из Китая о своих туристических предложениях и развивает связи с турбизнесом КНР. Так, в 2024 году состоялось две бизнес-миссии Москвы в Китае и два ознакомительных визита в Москву для крупнейших туроператоров и представителей MICE-отрасли Китая. Кроме того, в прошлом году мы впервые провели серию круглых столов в крупнейших городах Китая, таких как Гуанчжоу, Шанхай, Пекин, все они были посвящены MICE-туризму.В свою очередь делегаты из Китая приняли участие во всех самых значимых международных мероприятиях для туриндустрии, в частности в форуме "Облачные города", Первом туристическом форуме БРИКС, Meet Global Mice Congress: BRICS Edition.Хочу отметить, что о Москве в Китае узнают не только через турбизнес, но и из медиапространства – только в прошлом году российскую столицу посетили десять известных блогеров из КНР, а также десять представителей средств массовой информации. На мой взгляд, в этом нет ничего удивительного: в 2024 и 2025 годах у нас прошли масштабные празднования Китайского Нового года. Фестиваль был организован правительством Москвы при поддержке МИД РФ и посольства КНР в РФ. В этом году фестиваль получил освещение в СМИ 31 страны. А китайское профессиональное сообщество высоко оценило нашу совместную работу. Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" в 2024 году завоевал второе место в номинации "Лучший праздничный маркетинг", а "Тур китайских блогеров в Москву" стал вторым в номинации "Лучший событийный маркетинг" одной из самых известных международных профессиональных премий в Китае China Brand Marketing Awards.– Фестиваль "Московские сезоны", который впервые прошел в Пекине на одной из центральных улиц Ванфуцзин, только что завершился в столице Китая. Если говорить в целом, видите ли вы интерес китайцев к русской культуре?– Для многих китайских туристов знакомство с российской культурой начинается с театров – в первую очередь, оперы и балета. Популярностью пользуются исторические и современные достопримечательности. Кроме того, китайцам нравятся места, где можно сохранить впечатления на красивых снимках – эту возможность им дают московские фестивали, например, "Сады и цветы", "Усадьбы Москвы", которые сейчас проходят в городе.– Фестиваль "Московские сезоны в Пекине" посетили 2,85 миллиона человек. Что наиболее заинтересовало жителей Китая?– В топ-3 самых посещаемых павильонов вошли "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие" и "Аэрофлот". Самыми популярными блюдами у гостей фестиваля стали мороженое, блины и пельмени, а самым продаваемым товаром – пастила.– Для москвичей стало традиционным посещать фестивали культур других стран. Чем зарубежные гости порадуют жителей и гостей столицы в ближайшее время?– Хочу заметить, что в столице стало традицией проводить фестивали других культур, например, прошлым летом большой интерес у москвичей и гостей города вызвали Дни культуры ОАЭ – фестиваль посетили порядка 300 тысяч гостей. Совсем скоро, 21 июня, на ВДНХ можно будет приобщиться к индийской культуре – вместе с посольством Индии проведем Международный день йоги.– Какое количество гостей из Китая посетили Москву с начала 2025 года? Увеличился ли турпоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года?– Китай остается страной-лидером по турпотоку среди государств дальнего зарубежья. В первом квартале 2025 года в Москву приехало более 99 тысяч туристов из Китая, это на 3% больше, чем в первом квартале 2024 года.– Кроме туристов из КНР, из каких еще стран в этом году прибывает наибольшее количество иностранных путешественников, желающих познакомиться с Москвой?– Ядро турпотока стран дальнего зарубежья кроме Китая составляют гости из Индии и стран Ближнего Востока – Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и так далее. Абсолютное лидерство по числу туристов, как я уже отметил ранее, у Китая, в прошлом году они совершили 429,1 тысячи поездок. Кроме того, среди роста турпотока в прошлом году – Саудовская Аравия, число туристов из этой страны выросло в 5,6 раза за год, и Оман, откуда прибыло в прошлом году в 5,5 раза больше гостей.Иностранные путешественники важны и для экономики города, средний чек у туриста из дальнего зарубежья составляет более 200 тысяч рублей. А Китай стал лидером по количеству средних трат за один день путешествия по Москве – 44 тысячи рублей.– Видите ли вы рост туристов в столице с наступлением лета?– Летний турсезон в Москве – всегда жаркий. Почти треть всего годового турпотока пришлась только на него в 2024 году, прошлым летом столицу посетили 7,4 миллиона гостей из 26 миллионов туристов, которые прибыли к нам в течение года. В этом году мы тоже видим высокий спрос. В оставшиеся дни июня забронирована почти половина, или 48%, номерного фонда категорий три-пять звезд.– Недавно для иностранных гостей был открыт туристско-банковский офис Сбербанка в самом центре Москвы. Какие еще технологии будут внедряться для улучшения комфорта иностранных туристов?– В первую очередь – цифровизация в туристической отрасли. Это удобно и для российских туристов, и для иностранных. В Москве главный цифровой помощник туриста – сервис RUSSPASS, позволяющий получить сразу и информацию, и услуги. Помимо русского, он доступен на английском, испанском и арабском. Этой же цели служит портал Discover Moscow на английском и китайском языках.Помимо открытого совместно со Сбербанком туристско-банковского офиса, о котором вы говорите, гостям Москвы помогают еще четыре туристско-информационных центра. Там можно получить информацию самостоятельно, с помощью тач-панелей и раздаточных материалов, или обратиться к консультантам. Они помогут заказать такси, купить билеты, сориентироваться в московских достопримечательностях и составить маршрут.Москва стремится рассказывать о себе потенциальным гостям на привычных им цифровых платформах. Например, Москва представлена во всех главных социальных сетях Китая – WeChat, Weibo, Little red Book, Doyuin.– С какими странами Москва планирует активизировать сотрудничество и развивать туристические потоки в ближайшей перспективе?– Наш приоритет – страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, страны СНГ. Продолжим активно сотрудничать с Китаем, Индией, ОАЭ, Катаром, Саудовской Аравией.Москва – центр компетенций в туризме и многих других сферах, столица вновь выступит площадкой для международного диалога разных стран. В сентябре этого года пройдет форум "Облачные города", посвященный роботизированным технологиям и искусственному интеллекту. Москва примет представителей органов власти, руководителей бизнеса, научно-технического сообщества и лидеров мнений из более чем 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.А также в этом году Мостуризм планирует бизнес-миссии в Стамбул, столицы Филиппин и Бахрейна и другие города.

https://ria.ru/20250617/mid-2023247295.html

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https://ria.ru/20250613/rossija-2022562976.html

https://ria.ru/20250611/gd-2022247500.html

https://ria.ru/20250610/mishustin-2021962225.html

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китай, москва, пекин, сергей собянин, брикс, сбербанк россии, аэрофлот, интервью