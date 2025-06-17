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Объем параллельного импорта в России снизился втрое - РИА Новости, 17.06.2025
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15:18 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/import-2023344310.html
Объем параллельного импорта в России снизился втрое
Объем параллельного импорта в России снизился втрое - РИА Новости, 17.06.2025
Объем параллельного импорта в России снизился втрое
Объем параллельного импорта в начале текущего года составил 2,5 миллиарда долларов в месяц, что в три раза ниже показателя 2022 года, сообщил первый... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:18:00+03:00
2025-06-17T15:18:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Объем параллельного импорта в начале текущего года составил 2,5 миллиарда долларов в месяц, что в три раза ниже показателя 2022 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Если сравнивать с 2022 годом, то, конечно, объемы были существенно выше. И сравнивая с периодом там январь-апрель текущего года, объем составил порядка 2,5 миллиардов долларов (в месяц - ред.). Если сравнивать с 2022 годом, объемы снизились в три раза", - сказал Мантуров в интервью РБК ТВ. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
https://ria.ru/20250417/import-2011774602.html
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экономика, россия, денис мантуров, рбк (медиагруппа)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, РБК (медиагруппа)
Объем параллельного импорта в России снизился втрое

Мантуров: объем параллельного импорта в РФ снизился втрое, до $2,5 млрд в месяц

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры в торговом порту
Грузовые контейнеры в торговом порту - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Объем параллельного импорта в начале текущего года составил 2,5 миллиарда долларов в месяц, что в три раза ниже показателя 2022 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«
"Если сравнивать с 2022 годом, то, конечно, объемы были существенно выше. И сравнивая с периодом там январь-апрель текущего года, объем составил порядка 2,5 миллиардов долларов (в месяц - ред.). Если сравнивать с 2022 годом, объемы снизились в три раза", - сказал Мантуров в интервью РБК ТВ.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
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ЭкономикаРоссияДенис МантуровРБК (медиагруппа)
 
 
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