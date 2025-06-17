https://ria.ru/20250617/import-2023344310.html
Объем параллельного импорта в России снизился втрое
Объем параллельного импорта в России снизился втрое - РИА Новости, 17.06.2025
Объем параллельного импорта в России снизился втрое
Объем параллельного импорта в начале текущего года составил 2,5 миллиарда долларов в месяц, что в три раза ниже показателя 2022 года, сообщил первый... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:18:00+03:00
2025-06-17T15:18:00+03:00
2025-06-17T15:18:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Объем параллельного импорта в начале текущего года составил 2,5 миллиарда долларов в месяц, что в три раза ниже показателя 2022 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Если сравнивать с 2022 годом, то, конечно, объемы были существенно выше. И сравнивая с периодом там январь-апрель текущего года, объем составил порядка 2,5 миллиардов долларов (в месяц - ред.). Если сравнивать с 2022 годом, объемы снизились в три раза", - сказал Мантуров в интервью РБК ТВ. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
https://ria.ru/20250417/import-2011774602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, рбк (медиагруппа)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, РБК (медиагруппа)
Объем параллельного импорта в России снизился втрое
Мантуров: объем параллельного импорта в РФ снизился втрое, до $2,5 млрд в месяц