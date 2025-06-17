В Карелии рассказали о применении нейросети для поиска людей
Полиция в Карелии одна из первых получила лицензию на использование нейросети
© Depositphotos.com / sdecoretНейросеть
© Depositphotos.com / sdecoret
Нейросеть. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Опыт применения нейросети и дронов для поиска пропавших людей, приобретенный в министерстве внутренних дел по Республике Карелия, успешно распространился по всей России, полиция региона одна из первых получила бесплатную лицензию у Национальной технологической инициативы (НТИ) на использование нейросети, сообщил руководитель полётами Центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Республике Карелия Вадим Куроптев.
Межрегиональный круглый стол "Применение нейросетей и дронов для поисков пропавших людей" в онлайн-формате проходит в точках кипения на платформе НТИ. Мероприятие направлено на представление практики применения нейросетей для поиска пропавших людей, а также возможностей по тестированию и масштабированию практики применения данных технологических решений в регионах России.
"Полиция Республики Карелия - первая в МВД России структура, заключившая лицензионный договор с НТИ на использование нейросети. После получения заявки от соответствующего подразделения уголовного розыска подразделение выдвигается в точку поисковых мероприятий. В связи с тем, что личного состава у нас не так много, применение беспилотных воздушных судов позволяет резко оптимизировать наши ресурсы и самое главное - направлять людей туда, где они наиболее нужны", - сказал в ходе круглого стола Куроптев.
Он отметил, что ранее карельские полицейские использовали дроны просто для прямого визуального наблюдения при поисковых мероприятиях, однако поисковики в МВД столкнулись с тем, что оператор быстро терял концентрацию, теперь ситуация изменилась в лучшую сторону из-за применения нейросети.
В свою очередь Юрий Молодых, представляющий фонд поддержки проектов НТИ, подчеркнул, что нейросеть доказала свою высокую эффективность в задаче поиска пропавших, были спасены первые пропавшие.
"Фонд НТИ начал процесс передачи нейросети организациям, которые спасают людей: начиная от добровольцев поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", с которыми мы совместно проводили испытания, и далее - другим добровольческим отрядам, а также подразделениям МВД и МЧС. В настоящий момент решение передано не только в региональные отделения, но и в федеральные структуры этих министерств для последующего тиражирования на всю страну", - сказал Молодых.