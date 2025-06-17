https://ria.ru/20250617/hramy-2023263462.html

Храмы РПЦЗ на Святой земле не пострадали

Храмы РПЦЗ на Святой земле не пострадали - РИА Новости, 17.06.2025

Храмы РПЦЗ на Святой земле не пострадали

Храмы Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), расположенные на Святой земле, и служащее в них духовенство не пострадали в результате военного конфликта... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:27:00+03:00

2025-06-17T09:27:00+03:00

2025-06-17T09:27:00+03:00

религия

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ближний восток

русская православная церковь

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Храмы Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), расположенные на Святой земле, и служащее в них духовенство не пострадали в результате военного конфликта Израиля и Ирана, сообщил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган. Он напомнил, что в ведении РПЦЗ находятся Спасо-Вознесенская женская обитель на Елеоне, женский монастырь равноапостольной Марии Магдалины в Русской Гефсимании, лавра преподобного Харитона Исповедника, "община Воскресения Христова в Вифании со школой для девочек, являющаяся своего рода скитом монастыря в Гефсимании, и другие объекты", также представители РПЦЗ служат "и на знаменитых Русских Раскопках близ Гроба Господня". "Слава Богу, все живы и здоровы. Нет никаких сообщений о повреждениях, нанесенных святыням и зданиям, входящих в нашу миссию, за что благодарим Бога, молясь ему и о сохранении нашего начальника миссии архимандрита Романа (Красовского), ее духовенства и многочисленных монашествующих", - сказал отец Серафим. Он также сообщил со ссылкой на начальника миссии архимандрита Романа, что, по его данным, паломников в миссии сейчас нет. Как рассказал в понедельник РИА Новости начальник миссии архимандрит Роман (Красовский), духовная миссия продолжает жить обычной жизнью, несмотря на новую вспышку напряженности на Ближнем Востоке. "Обычная жизнь миссии продолжается, богослужения по-прежнему проводятся", - сказал отец Роман. Он отметил, что всем членам миссии приходится проявлять бдительность и искать убежище на время атак. Однако в остальное время, по его словам, все продолжается, как обычно. Воссоединение РПЦЗ с РПЦ произошло в 2007 году, согласно акту о каноническом общении, РПЦЗ "пребывает неотъемлемой самоуправляемой частью поместной Русской православной церкви". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250425/ikona-2013369111.html

https://ria.ru/20250613/iran-2022701327.html

https://ria.ru/20250425/khram-2013501433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, иран, ближний восток, русская православная церковь, война израиля и ирана: последние новости о конфликте