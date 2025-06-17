https://ria.ru/20250617/gutsul-2023430748.html

Суд в Кишиневе назначил дату рассмотрения жалобы на продление ареста Гуцул

Суд в Кишиневе назначил дату рассмотрения жалобы на продление ареста Гуцул - РИА Новости, 17.06.2025

Суд в Кишиневе назначил дату рассмотрения жалобы на продление ареста Гуцул

Апелляционная палата Кишинева рассмотрит протест защиты на продление домашнего ареста главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул 23 июня, сообщила РИА Новости ее... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T22:16:00+03:00

2025-06-17T22:16:00+03:00

2025-06-17T22:16:00+03:00

в мире

молдавия

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гагаузия

евгения гуцул

московский комсомолец

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева рассмотрит протест защиты на продление домашнего ареста главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул 23 июня, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул должен был истечь 13 июня, однако суд 11 июня принял решение о его продлении еще на 30 суток. "Заседание апелляционной палаты Кишинева, на котором будет рассматриваться наш протест на продление домашнего ареста Гуцул, состоится в понедельник, 23 июня, в 13.00 (совпадает с мск)", - сказала РИА Новости Байрам. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250614/sandu-2022818723.html

https://ria.ru/20250611/gutsul--2022198303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул