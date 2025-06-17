https://ria.ru/20250617/gosduma-2023351135.html

Россиянам рассказали, когда дропперу грозит уголовная ответственность

Россиянам рассказали, когда дропперу грозит уголовная ответственность - РИА Новости, 17.06.2025

Россиянам рассказали, когда дропперу грозит уголовная ответственность

Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов - она коснется только тех, кто... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:53:00+03:00

2025-06-17T15:53:00+03:00

2025-06-17T15:53:00+03:00

россия

дмитрий григоренко

госдума рф

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов - она коснется только тех, кто сознательно получал вознаграждение за передачу реквизитов преступникам, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Сегодня законопроект правительства об уголовной ответственности для дропперов был принят Госдумой во втором и третьем чтениях. До сих пор в российском законодательстве отсутствовала прямая уголовная ответственность для дропперов - лиц, предоставляющих свои банковские карты или электронные кошельки для перевода незаконных средств", - сообщили в аппарате. Так, только в отдельных случаях дропперов могли привлечь к ответственности по смежным составам УК РФ, и конкретная мера ответственности определялась судом в зависимости от обстоятельств каждого дела. Законопроект призван устранить этот нормативный пробел. "Уголовная ответственность коснется только тех, кто сознательно получал вознаграждение за передачу реквизитов преступникам. Именно факт оплаты станет ключевым доказательством умысла. Тех, кто передал данные бесплатно (например, по незнанию или под давлением), наказывать не будут", - добавили в аппарате Григоренко. Отмечается, что мера ответственности определяется степенью вовлеченности: для дропперов (тех, кто сознательно предоставлял свои реквизиты за вознаграждение) – до 3 лет лишения свободы или денежный штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо исправительные работы. Для дроповодов (организаторов, которые вербуют дропов, координируют переводы и получают основной доход от схем) предусмотрена наиболее строгая форма наказания - до 6 лет лишения свободы и возможный штраф от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Там напомнили, что сейчас правительство прорабатывает комплекс мер по защите граждан от мошенников, в том числе обсуждается регулирование оборота банковских карт, создание правовых инструментов контроля рынка сделок с недвижимостью, введение ответственности за незаконный оборот сим-карт. В рамках принятого закона также создается антифрод-платформа, которая объединит банки, операторов связи, госорганы. Система позволит оперативно обмениваться данными о подозрительных операциях и блокировать преступные схемы до того, как они нанесут ущерб гражданам.

https://ria.ru/20250428/moshenniki-2013771834.html

https://ria.ru/20250611/droppery-2022306732.html

https://ria.ru/20250617/moshenniki-2023329399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий григоренко, госдума рф, общество