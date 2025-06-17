https://ria.ru/20250617/gosduma-2023338550.html

В ГД внесли проект о запрете публичных богослужений в многоквартирных домах

В ГД внесли проект о запрете публичных богослужений в многоквартирных домах - РИА Новости, 17.06.2025

В ГД внесли проект о запрете публичных богослужений в многоквартирных домах

Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о запрете проводить публичные богослужения в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов, РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:00:00+03:00

2025-06-17T15:00:00+03:00

2025-06-17T15:00:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о запрете проводить публичные богослужения в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов, законопроект доступен в думской базе данных. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 12 и 16 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях направлен на ограничение проведения публичных богослужений, религиозных обрядов и церемоний в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что сейчас нежелые помещения в многоквартирных домах используются в качестве объектов для проведения религиозных обрядов и церемоний. Ограничений по их проведению нет, ввиду чего ограничивается удобство жителей многоквартирных домов. "Данный факт вызывает серьезные недовольства и опасения у собственников помещений в многоквартирных домах. Скопления многочисленных групп посторонних людей, не проживающих в многоквартирном доме, в том числе нелегальных мигрантов, увеличивают риски ухудшения криминогенной ситуации в районе, провоцируют бытовые конфликты, нарушают нормы противопожарной и общественной безопасности. Особую озабоченность у жителей вызывает ситуация с безопасностью детей во дворах и детских социальных учреждениях при нахождении рядом с ними большого количества незнакомых людей", - подчеркивается в пояснительной записке. Кроме того, законопроект предусматривает отказ в регистрации религиозных организаций, если они размещаются и проводят богослужения в жилых и нежилых помещениях жилых, в том числе многоквартирных домов.

https://ria.ru/20250526/gosduma-2019220965.html

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жилье, госдума рф, общество