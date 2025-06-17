https://ria.ru/20250617/gosduma-2023318630.html

Госдума приняла закон о новых штрафах для иноагентов

Госдума приняла закон о новых штрафах для иноагентов - РИА Новости, 17.06.2025

Госдума приняла закон о новых штрафах для иноагентов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий штрафы до 500 тысяч рублей за несоблюдение иноагентами... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:36:00+03:00

2025-06-17T13:36:00+03:00

2025-06-17T13:36:00+03:00

общество

россия

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий штрафы до 500 тысяч рублей за несоблюдение иноагентами требований Минюста, а также увеличивающий штрафы за нарушение маркировки материалов иноагентов. Законопроект был внесен в Госдуму межфракционной группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым. Им предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 19.4, предусматривающей установление административной ответственности за невыполнение законных требований должностного лица Минюста России, а также воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей. Штрафы за данное правонарушение составят от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей - для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей - для юридических лиц. Протоколы об указанных административных правонарушениях предлагается отнести к компетенции суда. Также законопроектом повышается ответственность за несоблюдение формы маркировки материалов иноагентов, штрафы за данное правонарушение предлагается установить в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Проектом также вводится возможность заочного (при совершении административных правонарушений за пределами РФ) привлечения иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов.

https://ria.ru/20250611/inoagenty-2022256190.html

https://ria.ru/20250520/inoagent-2018061957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, василий пискарев, госдума рф