https://ria.ru/20250617/gosduma-2023294175.html

В Госдуме предложат выдворять родственников мигрантов, нарушивших закон

В Госдуме предложат выдворять родственников мигрантов, нарушивших закон - РИА Новости, 17.06.2025

В Госдуме предложат выдворять родственников мигрантов, нарушивших закон

Депутаты Госдумы предложили выдворять из России родственников нарушивших закон иностранцев, следует из законопроекта, который есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T11:57:00+03:00

2025-06-17T11:57:00+03:00

2025-06-17T11:57:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили выдворять из России родственников нарушивших закон иностранцев, следует из законопроекта, который есть в распоряжении РИА Новости."Федеральным законом предлагается распространить все правовые последствия административного выдворения или депортации иностранного гражданина на членов его семьи, в том числе неразрешение въезда (запрета на въезд)", — говорится в пояснительной записке.Автором законопроекта стал лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Фракция СРЗП собирается сегодня внести документ на рассмотрение нижней палаты.Как пояснил РИА Новости Миронов, предложенный партией подход позволит решить многие застарелые проблемы миграционной политики и снизить уровень преступности.По словам политика, нарушение мигрантами российских законов свидетельствует об их нежелании становиться частью российского общества. А родственники нарушителей знают, какой образ жизни ведут их близкие, добавил Миронов."За это должно наступать неминуемое наказание в виде депортации с последующим запретом на въезд в Россию", — подчеркнул лидер СРЗП.Он отметил, что среди мигрантов традиционно сильны родственные связи, так что они будут лучше следить друг за другом, и в результате это поможет снизить преступность.Кроме того, полагает Миронов, каждый иностранец при пересечении границы должен платить специальный сбор, чтобы государству не пришлось оплачивать депортацию. При необходимости эти средства пойдут на оплату выдворения родственников нарушителей закона.Еще одна инициатива депутатов от СРЗП — изменение порядка привлечения неквалифицированной иностранной рабочей силы. Речь идет о переходе от патентной системы к вахтовому методу: мигранты должны приезжать на конкретное предприятие по договору для выполнения определенных работ, а после окончания контракта уезжать домой. В таком случае не предусматривается никаких многочисленных родственников, медобслуживания, социальных льгот и получения российского паспорта, заключил лидер партии.

https://ria.ru/20250614/migranty-2022831383.html

https://ria.ru/20250609/migranty-2021707353.html

https://ria.ru/20250513/rosobrnadzor-2016715400.html

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Ольга Тузова

общество, сергей миронов, госдума рф, россия