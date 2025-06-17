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В ГД предложат выдворять родственников мигрантов, нарушивших закон - РИА Новости, 17.06.2025
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04:09 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/gosduma-2023242020.html
В ГД предложат выдворять родственников мигрантов, нарушивших закон
В ГД предложат выдворять родственников мигрантов, нарушивших закон - РИА Новости, 17.06.2025
В ГД предложат выдворять родственников мигрантов, нарушивших закон
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается выдворять из России родственников... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T04:09:00+03:00
2025-06-17T04:09:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
госдума рф
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается выдворять из России родственников мигрантов, совершивших преступление в РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. "Федеральным законом предлагается распространить все правовые последствия административного выдворения или депортации иностранного гражданина на членов его семьи, в том числе неразрешение въезда (запрета на въезд)", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП предлагают ужесточить миграционное законодательство и начать выдворение из России родственников мигрантов, которые нарушили российские законы. По его мнению, подход, предложенный в данном законопроекте, в случае его принятия "позволит решить многие застарелые проблемы миграционной политики и снизить уровень преступности в нашей стране". Он отметил, что нарушение российских законов мигрантами свидетельствует об их нежелании становиться частью российского общества. По его мнению, родственники нарушителей российских законов знают, какой образ жизни ведут их близкие. "За это должно наступать неминуемое наказание в виде депортации с последующим запретом на въезд в Россию", - подчеркнул Миронов. По словам депутата ГД, в соседних республиках традиционно сильны родственные связи, и в случае принятия данного законопроекта родственники мигрантов будут лучше следить друг за другом, что, как он полагает, может привести к снижению преступности. "А чтобы государству не пришлось оплачивать депортацию, каждый мигрант при пересечении границы должен платить специальный сбор. В случае необходимости эти средства пойдут на оплату выдворения родственников нарушителей российских законов", - добавил парламентарий. Миронов также напомнил о другой важной инициативе депутатов думкой фракции СРЗП, которая вводит новый порядок привлечения неквалифицированной иностранной рабочей силы. "Мы предлагаем перейти от патентной системы к вахтовому методу, который хорошо зарекомендовал себя в арабских странах. А суть проста: мигранты должны приезжать на конкретное предприятие по договору для выполнения определенных видов работ, а после окончания контракта уезжать домой. Никаких многочисленных родственников, медобслуживания, социальных льгот и получения российского паспорта быть не должно. Приехал, отработал, получил деньги - и домой", - заключил депутат Госдумы.
https://ria.ru/20250614/migranty-2022831383.html
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общество, россия, сергей миронов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
В ГД предложат выдворять родственников мигрантов, нарушивших закон

Депутаты СРЗП предложат выдворять родственников мигрантов, нарушивших закон

© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается выдворять из России родственников мигрантов, совершивших преступление в РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник.
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"Федеральным законом предлагается распространить все правовые последствия административного выдворения или депортации иностранного гражданина на членов его семьи, в том числе неразрешение въезда (запрета на въезд)", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП предлагают ужесточить миграционное законодательство и начать выдворение из России родственников мигрантов, которые нарушили российские законы. По его мнению, подход, предложенный в данном законопроекте, в случае его принятия "позволит решить многие застарелые проблемы миграционной политики и снизить уровень преступности в нашей стране".
Он отметил, что нарушение российских законов мигрантами свидетельствует об их нежелании становиться частью российского общества. По его мнению, родственники нарушителей российских законов знают, какой образ жизни ведут их близкие.
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"За это должно наступать неминуемое наказание в виде депортации с последующим запретом на въезд в Россию", - подчеркнул Миронов.
По словам депутата ГД, в соседних республиках традиционно сильны родственные связи, и в случае принятия данного законопроекта родственники мигрантов будут лучше следить друг за другом, что, как он полагает, может привести к снижению преступности.
"А чтобы государству не пришлось оплачивать депортацию, каждый мигрант при пересечении границы должен платить специальный сбор. В случае необходимости эти средства пойдут на оплату выдворения родственников нарушителей российских законов", - добавил парламентарий.
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Миронов также напомнил о другой важной инициативе депутатов думкой фракции СРЗП, которая вводит новый порядок привлечения неквалифицированной иностранной рабочей силы.
"Мы предлагаем перейти от патентной системы к вахтовому методу, который хорошо зарекомендовал себя в арабских странах. А суть проста: мигранты должны приезжать на конкретное предприятие по договору для выполнения определенных видов работ, а после окончания контракта уезжать домой. Никаких многочисленных родственников, медобслуживания, социальных льгот и получения российского паспорта быть не должно. Приехал, отработал, получил деньги - и домой", - заключил депутат Госдумы.
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