https://ria.ru/20250617/gosduma-2023234220.html
В Госдуме предложили ввести в школах спортивное наставничество
В Госдуме предложили ввести в школах спортивное наставничество - РИА Новости, 17.06.2025
В Госдуме предложили ввести в школах спортивное наставничество
Необходимо внедрить в школах спортивное наставничество, что поможет изменить отношение подростков к спорту, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T01:49:00+03:00
2025-06-17T01:49:00+03:00
2025-06-17T01:49:00+03:00
общество
амир хамитов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Необходимо внедрить в школах спортивное наставничество, что поможет изменить отношение подростков к спорту, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди"). "Предлагаю внедрить в школы спортивное наставничество. Этот шаг может реально изменить отношение подростков к спорту, дисциплине и здоровому образу жизни", - сказал он. Депутат отметил, что, когда с детьми работают не только учителя, но и действующие или бывшие чемпионы — люди, за которыми стоят труд, достижения и авторитет — это имеет мощный воспитательный эффект. Сегодня, по его словам, особенно важно формировать у школьников устойчивые ценности: уважение к труду, настойчивость, командный дух. "Наставничество спортсменов — это не только про спорт, это про жизненные ориентиры. Ребята начинают видеть в спорте не просто физическую активность, а путь, который может привести к успеху, здоровью и самореализации", - добавил Хамитов. Политик считает, что, когда в школьной среде появляется живой пример — чемпион, который приходит не с лекцией, а с личным опытом — мотивация детей к занятиям спортом значительно возрастает. "Я убеждён, что у этой инициативы большое будущее. И наша задача — поддержать её на федеральном уровне, масштабировать и сделать частью системной работы с молодёжью", - подытожил он.
https://ria.ru/20250616/gosduma-2023029380.html
https://ria.ru/20250611/chernyshenko-2022282930.html
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общество, амир хамитов, госдума рф
Общество, Амир Хамитов, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести в школах спортивное наставничество
Депутат Хамитов предложил ввести в школах спортивное наставничество
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Необходимо внедрить в школах спортивное наставничество, что поможет изменить отношение подростков к спорту, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
"Предлагаю внедрить в школы спортивное наставничество. Этот шаг может реально изменить отношение подростков к спорту, дисциплине и здоровому образу жизни", - сказал он.
Депутат отметил, что, когда с детьми работают не только учителя, но и действующие или бывшие чемпионы — люди, за которыми стоят труд, достижения и авторитет — это имеет мощный воспитательный эффект. Сегодня, по его словам, особенно важно формировать у школьников устойчивые ценности: уважение к труду, настойчивость, командный дух.
"Наставничество спортсменов — это не только про спорт, это про жизненные ориентиры. Ребята начинают видеть в спорте не просто физическую активность, а путь, который может привести к успеху, здоровью и самореализации", - добавил Хамитов
.
Политик считает, что, когда в школьной среде появляется живой пример — чемпион, который приходит не с лекцией, а с личным опытом — мотивация детей к занятиям спортом значительно возрастает.
"Я убеждён, что у этой инициативы большое будущее. И наша задача — поддержать её на федеральном уровне, масштабировать и сделать частью системной работы с молодёжью", - подытожил он.