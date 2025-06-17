https://ria.ru/20250617/gosduma-2023233045.html
В ГД призвали наказывать за ненадлежащий уход за воинскими захоронениями
В ГД призвали наказывать за ненадлежащий уход за воинскими захоронениями - РИА Новости, 17.06.2025
В ГД призвали наказывать за ненадлежащий уход за воинскими захоронениями
Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") считает необходимым ввести наказание для должностных лиц за ненадлежащий уход за захоронениями, которые... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T01:29:00+03:00
2025-06-17T01:29:00+03:00
2025-06-17T01:29:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") считает необходимым ввести наказание для должностных лиц за ненадлежащий уход за захоронениями, которые увековечивают память погибших при защите Отечества. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Законопроектом предлагается установить в статье 243.4 УК РФ ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России. Максимальным наказанием за такое преступление может стать до 5 лет лишения свободы. "Считаю целесообразным также ввести наказание за ненадлежащий уход за подобными мемориалами историко-культурного значения, повлекший порчу или разрушение, на должностных лиц, отвечающих за их содержание", - сказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20250513/gosduma-2016592907.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
В ГД призвали наказывать за ненадлежащий уход за воинскими захоронениями
Антропенко призвал наказывать за ненадлежащий уход за воинскими захоронениями
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") считает необходимым ввести наказание для должностных лиц за ненадлежащий уход за захоронениями, которые увековечивают память погибших при защите Отечества.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Законопроектом предлагается установить в статье 243.4 УК РФ ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России. Максимальным наказанием за такое преступление может стать до 5 лет лишения свободы.
"Считаю целесообразным также ввести наказание за ненадлежащий уход за подобными мемориалами историко-культурного значения, повлекший порчу или разрушение, на должностных лиц, отвечающих за их содержание", - сказал он РИА Новости.