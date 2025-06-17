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В Горловке мирный житель пострадал при украинском обстреле
В Горловке мирный житель пострадал при украинском обстреле - РИА Новости, 17.06.2025
В Горловке мирный житель пострадал при украинском обстреле
Мирный житель получил ранение в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками поселка Горловка в ДНР, сообщил во вторник мэр Иван Приходько. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:59:00+03:00
2025-06-17T14:59:00+03:00
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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками поселка Горловка в ДНР, сообщил во вторник мэр Иван Приходько. "В результате артобстрела поселка Майский со стороны украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол, происшествия, россия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол, Происшествия, Россия
В Горловке мирный житель пострадал при украинском обстреле
Приходько: при украинском обстреле Горловки в ДНР пострадал мирный житель