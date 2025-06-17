https://ria.ru/20250617/gorlovka-2023338337.html

В Горловке мирный житель пострадал при украинском обстреле

В Горловке мирный житель пострадал при украинском обстреле - РИА Новости, 17.06.2025

В Горловке мирный житель пострадал при украинском обстреле

Мирный житель получил ранение в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками поселка Горловка в ДНР, сообщил во вторник мэр Иван Приходько. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:59:00+03:00

2025-06-17T14:59:00+03:00

2025-06-17T14:59:00+03:00

горловка

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иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками поселка Горловка в ДНР, сообщил во вторник мэр Иван Приходько. "В результате артобстрела поселка Майский со стороны украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол, происшествия, россия