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В Горловке мирный житель пострадал при украинском обстреле - РИА Новости, 17.06.2025
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14:59 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/gorlovka-2023338337.html
В Горловке мирный житель пострадал при украинском обстреле
В Горловке мирный житель пострадал при украинском обстреле - РИА Новости, 17.06.2025
В Горловке мирный житель пострадал при украинском обстреле
Мирный житель получил ранение в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками поселка Горловка в ДНР, сообщил во вторник мэр Иван Приходько. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:59:00+03:00
2025-06-17T14:59:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
стирол
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками поселка Горловка в ДНР, сообщил во вторник мэр Иван Приходько. "В результате артобстрела поселка Майский со стороны украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол, происшествия, россия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол, Происшествия, Россия
В Горловке мирный житель пострадал при украинском обстреле

Приходько: при украинском обстреле Горловки в ДНР пострадал мирный житель

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате артиллерийского обстрела украинскими войсками поселка Горловка в ДНР, сообщил во вторник мэр Иван Приходько.
"В результате артобстрела поселка Майский со стороны украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСтиролПроисшествияРоссия
 
 
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