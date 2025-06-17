https://ria.ru/20250617/glava-2023228090.html

Аракчи и главы МИД ЕС обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Аракчи и главы МИД ЕС обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.06.2025

Аракчи и главы МИД ЕС обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи одновременно поговорил по телефону с главами МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, Великобритании Дэвидом Лэмми и ФРГ Йоханном Вадефулем, РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T00:16:00+03:00

2025-06-17T00:16:00+03:00

2025-06-17T01:42:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи одновременно поговорил по телефону с главами МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, Великобритании Дэвидом Лэмми и ФРГ Йоханном Вадефулем, а также с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил МИД Ирана. "Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Аракчи в ходе совместного телефонного разговора с министрами иностранных дел "евротройки" и главой внешней политики Евросоюза обменялись мнениями о последних событиях, связанных с агрессией израильского режима на Иран", - говорится в сообщении ведомства. Министр, подчеркивая серьезность Ирана в сфере дипломатии, отметил, что Тегеран никогда не покидал стол переговоров, имея в виду приостановленные из-за действий Израиля переговоры с США по ядерной проблематике, однако добавил, что Иран "на данном этапе сосредоточен на эффективном противостоянии агрессии, которое заставит (Израиль - ред.) пожалеть".Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250614/ataki-2022865977.html

https://ria.ru/20250613/iran-2022720164.html

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