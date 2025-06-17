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В ГД высказались за ужесточение наказания для иноагентов

В ГД высказались за ужесточение наказания для иноагентов - РИА Новости, 17.06.2025

В ГД высказались за ужесточение наказания для иноагентов

Наказание для иноагентов в РФ слишком мягкое, необходимо работать над его усилением, подготовка изменений в законодательство ведется - Пискарев РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:12:00+03:00

2025-06-17T18:12:00+03:00

2025-06-17T18:13:00+03:00

россия

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Наказание для иноагентов в РФ слишком мягкое, необходимо работать над его усилением, подготовка изменений в законодательство ведется - Пискарев

россия

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2025

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