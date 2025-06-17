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В ГД высказались за ужесточение наказания для иноагентов
В ГД высказались за ужесточение наказания для иноагентов - РИА Новости, 17.06.2025
В ГД высказались за ужесточение наказания для иноагентов
Наказание для иноагентов в РФ слишком мягкое, необходимо работать над его усилением, подготовка изменений в законодательство ведется - Пискарев РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:12:00+03:00
2025-06-17T18:12:00+03:00
2025-06-17T18:13:00+03:00
россия
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Наказание для иноагентов в РФ слишком мягкое, необходимо работать над его усилением, подготовка изменений в законодательство ведется - Пискарев
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россия
В ГД высказались за ужесточение наказания для иноагентов
Депутат Пискарев призвал высказался за ужесточение наказания для иноагентов