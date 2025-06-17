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"Вторжение": над саммитом G7 нависла неожиданная угроза - РИА Новости, 17.06.2025
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07:18 17.06.2025 (обновлено: 10:03 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/g7-2023251777.html
"Вторжение": над саммитом G7 нависла неожиданная угроза
"Вторжение": над саммитом G7 нависла неожиданная угроза - РИА Новости, 17.06.2025
"Вторжение": над саммитом G7 нависла неожиданная угроза
Организаторов саммита G7 в Канаде обеспокоила угроза со стороны медведей и других диких животных, проживающих в округе Кананаскис, где проходит встреча "Большой РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T07:18:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Организаторов саммита G7 в Канаде обеспокоила угроза со стороны медведей и других диких животных, проживающих в округе Кананаскис, где проходит встреча "Большой семерки", пишет британская газета The Guardian."В последние недели нападения гризли с двумя детенышами вынудили чиновников закрыть части округа Кананаскис. &lt;…&gt; Позже чиновники закрыли часть тропы Питера Лоухида после того, как был замечен гризли, поедающий тушу", — говорится в материале.Министерство общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций Альберты сообщило изданию Globe and Mail, что у него есть "комплексная стратегия по смягчению последствий нашествия диких животных", призванная "оградить мировых лидеров от вторжения"."Поскольку мировые лидеры собираются на саммите G7 в Кананаскисе, организаторам также пришлось учитывать серьезные угрозы, исходящие от местной дикой природы", — говорится в материале.Саммит "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Американский лидер Дональд Трамп уже покинул саммит досрочно из-за ситуации на Ближнем Востоке.G7 существует с середины 1970-х и включает США, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию, а также Европейский союз. Позднее формат был расширен до G8 после присоединения России в 1991 году. В 2014-м группа сократилась до семи участников, когда на фоне событий в Крыму страны приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи и собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. В Москве приняли ответные меры, неоднократно отвергали все обвинения и заявляли, что разговаривать с на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023249346.html
https://ria.ru/20250617/tramp-2023236760.html
https://ria.ru/20250616/merts-2023209025.html
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в мире, канада, россия, германия, дональд трамп, g7, g8
В мире, Канада, Россия, Германия, Дональд Трамп, G7, G8
"Вторжение": над саммитом G7 нависла неожиданная угроза

Guardian: саммиту G7 в Канаде угрожают медведи и другие дикие животные

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЛоготип саммита G7
Логотип саммита G7 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Логотип саммита G7
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Организаторов саммита G7 в Канаде обеспокоила угроза со стороны медведей и других диких животных, проживающих в округе Кананаскис, где проходит встреча "Большой семерки", пишет британская газета The Guardian.
"В последние недели нападения гризли с двумя детенышами вынудили чиновников закрыть части округа Кананаскис. <…> Позже чиновники закрыли часть тропы Питера Лоухида после того, как был замечен гризли, поедающий тушу", — говорится в материале.
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Министерство общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций Альберты сообщило изданию Globe and Mail, что у него есть "комплексная стратегия по смягчению последствий нашествия диких животных", призванная "оградить мировых лидеров от вторжения".
"Поскольку мировые лидеры собираются на саммите G7 в Кананаскисе, организаторам также пришлось учитывать серьезные угрозы, исходящие от местной дикой природы", — говорится в материале.
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Трамп решил досрочно покинуть саммит G7 в Канаде
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Саммит "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Американский лидер Дональд Трамп уже покинул саммит досрочно из-за ситуации на Ближнем Востоке.
G7 существует с середины 1970-х и включает США, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию, а также Европейский союз. Позднее формат был расширен до G8 после присоединения России в 1991 году. В 2014-м группа сократилась до семи участников, когда на фоне событий в Крыму страны приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи и собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. В Москве приняли ответные меры, неоднократно отвергали все обвинения и заявляли, что разговаривать с на языке санкций контрпродуктивно.
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