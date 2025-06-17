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ФРГ не получала от Израиля запроса на военную помощь, заявил глава МИД - РИА Новости, 17.06.2025
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17:48 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/frg-2023385609.html
ФРГ не получала от Израиля запроса на военную помощь, заявил глава МИД
ФРГ не получала от Израиля запроса на военную помощь, заявил глава МИД - РИА Новости, 17.06.2025
ФРГ не получала от Израиля запроса на военную помощь, заявил глава МИД
Германия не получала от израильской стороны официального запроса на поставку оружия и военную помощь в связи с конфликтом с Ираном, заявил министр иностранных... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:48:00+03:00
2025-06-17T17:48:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Германия не получала от израильской стороны официального запроса на поставку оружия и военную помощь в связи с конфликтом с Ираном, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия поставит Израилю средства пожаротушения. В воскресенье он заявил, что минобороны ФРГ не планирует оказывать военную поддержку Израилю в его действиях против Ирана. "До сих пор мы всегда поддерживали Израиль в рамках обороны против нападений на израильскую территорию. На данный момент у нас нет других запросов. И если бы они поступили, то это должно было бы обсуждаться в федеральном совете безопасности", - заявил Вадефуль, отвечая на вопрос в интервью Welt, готова была бы Германия поддержать Израиль вооружениями в случае, если бы такой запрос поступил. Вадефуль заявил, что Германия солидарна с Израилем, но призывает обе стороны вернуться за стол переговоров. По его словам, европейцы готовы способствовать этому, и теперь Иран должен сделать следующий шаг. Он вновь высказал мнение, что США не будут вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана. "Я думаю, что США не будут вмешиваться в эту войну. Они ясно сказали это с самого начала... Я могу только призвать другие государства и другие группировки не вмешиваться", - заявил министр. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023380932.html
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в мире, израиль, иран, германия, борис писториус, welt, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Германия, Борис Писториус, Welt, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
ФРГ не получала от Израиля запроса на военную помощь, заявил глава МИД

Глава МИД Вадефуль: ФРГ не получала от Израиля запроса на военную помощь

© AP Photo / Carlos JassoЙохан Вадефуль
Йохан Вадефуль - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Carlos Jasso
Йохан Вадефуль. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Германия не получала от израильской стороны официального запроса на поставку оружия и военную помощь в связи с конфликтом с Ираном, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия поставит Израилю средства пожаротушения. В воскресенье он заявил, что минобороны ФРГ не планирует оказывать военную поддержку Израилю в его действиях против Ирана.
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"До сих пор мы всегда поддерживали Израиль в рамках обороны против нападений на израильскую территорию. На данный момент у нас нет других запросов. И если бы они поступили, то это должно было бы обсуждаться в федеральном совете безопасности", - заявил Вадефуль, отвечая на вопрос в интервью Welt, готова была бы Германия поддержать Израиль вооружениями в случае, если бы такой запрос поступил.
Вадефуль заявил, что Германия солидарна с Израилем, но призывает обе стороны вернуться за стол переговоров. По его словам, европейцы готовы способствовать этому, и теперь Иран должен сделать следующий шаг.
Он вновь высказал мнение, что США не будут вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана.
"Я думаю, что США не будут вмешиваться в эту войну. Они ясно сказали это с самого начала... Я могу только призвать другие государства и другие группировки не вмешиваться", - заявил министр.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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13 июня, 11:04
 
В миреИзраильИранГерманияБорис ПисториусWeltВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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