https://ria.ru/20250617/frg-2023385609.html

ФРГ не получала от Израиля запроса на военную помощь, заявил глава МИД

ФРГ не получала от Израиля запроса на военную помощь, заявил глава МИД - РИА Новости, 17.06.2025

ФРГ не получала от Израиля запроса на военную помощь, заявил глава МИД

Германия не получала от израильской стороны официального запроса на поставку оружия и военную помощь в связи с конфликтом с Ираном, заявил министр иностранных... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:48:00+03:00

2025-06-17T17:48:00+03:00

2025-06-17T17:48:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Германия не получала от израильской стороны официального запроса на поставку оружия и военную помощь в связи с конфликтом с Ираном, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия поставит Израилю средства пожаротушения. В воскресенье он заявил, что минобороны ФРГ не планирует оказывать военную поддержку Израилю в его действиях против Ирана. "До сих пор мы всегда поддерживали Израиль в рамках обороны против нападений на израильскую территорию. На данный момент у нас нет других запросов. И если бы они поступили, то это должно было бы обсуждаться в федеральном совете безопасности", - заявил Вадефуль, отвечая на вопрос в интервью Welt, готова была бы Германия поддержать Израиль вооружениями в случае, если бы такой запрос поступил. Вадефуль заявил, что Германия солидарна с Израилем, но призывает обе стороны вернуться за стол переговоров. По его словам, европейцы готовы способствовать этому, и теперь Иран должен сделать следующий шаг. Он вновь высказал мнение, что США не будут вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана. "Я думаю, что США не будут вмешиваться в эту войну. Они ясно сказали это с самого начала... Я могу только призвать другие государства и другие группировки не вмешиваться", - заявил министр. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023380932.html

https://ria.ru/20250613/izrail-2022620749.html

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в мире, израиль, иран, германия, борис писториус, welt, война израиля и ирана: последние новости о конфликте