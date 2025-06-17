https://ria.ru/20250617/fosagro-2023374812.html

"ФосАгро" на ПМЭФ-2025 акцентирует внимание на соцпроекте ДРОЗД

"ФосАгро" на ПМЭФ-2025 акцентирует внимание на соцпроекте ДРОЗД - РИА Новости, 17.06.2025

"ФосАгро" на ПМЭФ-2025 акцентирует внимание на соцпроекте ДРОЗД

Делегация группы "ФосАгро", производителя фосфорсодержащих удобрений, традиционно примет участие в работе Петербургского международного экономического форума... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:14:00+03:00

2025-06-17T17:14:00+03:00

2025-06-17T17:14:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Делегация группы "ФосАгро", производителя фосфорсодержащих удобрений, традиционно примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором акцентирует свое внимание на соцпроекте "Детям России – образование, здоровье и духовность" - ДРОЗД, сообщает пресс-служба компании. ПМЭФ является важным деловым событием для всего бизнес-сообщества, в котором руководство "ФосАгро" ежегодно принимает активное участие. Компания является партнером форума с застройкой стенда ("Экспофорум", Пассаж, стенд f3). Руководство компании "ФосАгро" примет участие в 15 панельных сессиях и бизнес-диалогах. Производитель подпишет 15 соглашений с регионами присутствия в сфере социально-экономического сотрудничества и своими партнерами, проведет встречи и презентации с инвесторами. Председатель Совета директоров ПАО "ФосАгро" Виктор Черепов, генеральный директор – председатель правления, член Совета директоров Михаил Рыбников, член Совета директоров, первый заместитель генерального директора Сиродж Лоиков, заместитель председателя Совета директоров, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам Александр Шарабайко, член Совета директоров, руководитель аппарата генерального директора Александр Селезнев, заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" по продажам и маркетингу Михаил Стеркин, заместитель генерального директора-коммерческий директор Сергей Пронин, заместитель генерального директора Валерий Федоров и генеральный директор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк в рамках панельных дискуссий и бизнес-диалогов поделятся успешным опытом в планировании и реализации долгосрочной стратегии развития. Работа направлена на повышение конкурентоспособности компании в России и за рубежом, укрепление позиций среди глобальных лидеров отрасли в качестве одного из самых эффективных производителей фосфорных удобрений, а также в области корпоративной социальной ответственности как фактора устойчивого развития и решения глобальных вызовов, таких, как ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и защита почвенных ресурсов планеты. В этом году лейтмотивом участия "ФосАгро" в форуме станет ключевой социальный проект компании, программа-победитель учрежденной по поручению президента России Владимира Путина Национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса" - "Детям России – образование, здоровье и духовность", говорится в сообщении пресс-службы. "Более 20 лет ФосАгро успешно реализует в регионах своего присутствия спортивно-образовательная программу ДРОЗД. В ее основу положены лучшие методики организации детско-юношеского спорта и уникальный опыт Центра образования "Самбо-70". Сегодня в рамках программы в регионах присутствия ФосАгро успешно работают 84 секции по 31 виду спорта, а также творческие студии, волонтерские центры и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются более 8,5 тысячи детей", - сказал генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников. Он добавил, что ДРОЗД нацелен на гармоничное сочетание спортивных и оздоровительных программ, традиционного курса школьного обучения, развитие дополнительного образования и творчества, популяризацию здорового образа жизни, нравственное и патриотическое воспитание. "За прошедшие годы школу ДРОЗДа прошли более 100 тысяч юношей и девушек. На реализацию проекта "ФосАгро" направила более 2,5 миллиарда рублей", - подчеркнул Рыбников. Методики проекта активно тиражируются в разных регионах России. В рамках ПМЭФ-2025 президент программы ДРОЗД Ренат Лайшев подпишет соглашения о расширении проекта на Калининградскую, Тамбовскую, Орловскую и Воронежскую области.

https://ria.ru/20250611/dzyudo-2022329895.html

https://ria.ru/20250606/fosagro-2021414857.html

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