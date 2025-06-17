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Счетная палата заявила о снижении доли ликвидных активов в ФНБ - РИА Новости, 17.06.2025
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00:21 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/fnb-2023228356.html
Счетная палата заявила о снижении доли ликвидных активов в ФНБ
Счетная палата заявила о снижении доли ликвидных активов в ФНБ - РИА Новости, 17.06.2025
Счетная палата заявила о снижении доли ликвидных активов в ФНБ
Доля ликвидных активов в общем объеме Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь-март 2025 года снизилась и составила 3,27 триллиона рублей или 27,8%,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T00:21:00+03:00
2025-06-17T00:21:00+03:00
экономика
россия
сша
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
счетная палата рф
фонд национального благосостояния россии
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Доля ликвидных активов в общем объеме Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь-март 2025 года снизилась и составила 3,27 триллиона рублей или 27,8%, что стало самым низким показателем за последние годы, следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за первый квартал. "Объем ликвидных активов (средств ФНБ, размещенных на счетах в Банке России) в общем объеме ФНБ снизился и составил 27,8%, что является самым низким показателем за последние годы. В результате объем ликвидных активов составил 3 268,9 млрд рублей, что меньше среднемесячных расходов федерального бюджета на 2025 год", - говорится в документе. При этом ведомство отмечает, что приобретенная иностранная валюта и золото в обезличенной форме за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета 2024 года по состоянию на 1 апреля 2025 года не перечислена в ФНБ (в рублевом эквиваленте на начало года 1,44 триллиона рублей). Как сообщал в апреле Минфин РФ, объем ФНБ за март снизился на 129,88 миллиарда рублей, до 11,751 триллиона рублей, а в долларах вырос на 4,949 миллиарда, до 140,422 миллиарда долларов. По состоянию на 1 апреля 2025 года объем ликвидных активов фонда составил эквивалент 3,27 триллиона рублей, или 39,064 миллиарда долларов США (1,5% ВВП, прогнозируемого на 2025 год). Министр финансов РФ Антон Силуанов в начале мая сообщил, что Минфин потратит 447 миллиардов рублей из ФНБ для покрытия дефицита бюджета в 2025 году, но не планирует дополнительные объемы займов на рынке или увеличение расходов сверх роста ненефтегазовых доходов.
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экономика, россия, сша, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), счетная палата рф, фонд национального благосостояния россии
Экономика, Россия, США, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Счетная палата РФ, Фонд национального благосостояния России
Счетная палата заявила о снижении доли ликвидных активов в ФНБ

Счетная палата: доля ликвидных активов в общем объеме ФНБ снизилась до 27,8%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСчетная палата РФ
Счетная палата РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Счетная палата РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Доля ликвидных активов в общем объеме Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь-март 2025 года снизилась и составила 3,27 триллиона рублей или 27,8%, что стало самым низким показателем за последние годы, следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за первый квартал.
«
"Объем ликвидных активов (средств ФНБ, размещенных на счетах в Банке России) в общем объеме ФНБ снизился и составил 27,8%, что является самым низким показателем за последние годы. В результате объем ликвидных активов составил 3 268,9 млрд рублей, что меньше среднемесячных расходов федерального бюджета на 2025 год", - говорится в документе.
При этом ведомство отмечает, что приобретенная иностранная валюта и золото в обезличенной форме за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета 2024 года по состоянию на 1 апреля 2025 года не перечислена в ФНБ (в рублевом эквиваленте на начало года 1,44 триллиона рублей).
Как сообщал в апреле Минфин РФ, объем ФНБ за март снизился на 129,88 миллиарда рублей, до 11,751 триллиона рублей, а в долларах вырос на 4,949 миллиарда, до 140,422 миллиарда долларов. По состоянию на 1 апреля 2025 года объем ликвидных активов фонда составил эквивалент 3,27 триллиона рублей, или 39,064 миллиарда долларов США (1,5% ВВП, прогнозируемого на 2025 год).
Министр финансов РФ Антон Силуанов в начале мая сообщил, что Минфин потратит 447 миллиардов рублей из ФНБ для покрытия дефицита бюджета в 2025 году, но не планирует дополнительные объемы займов на рынке или увеличение расходов сверх роста ненефтегазовых доходов.
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ЭкономикаРоссияСШААнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Счетная палата РФФонд национального благосостояния России
 
 
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