https://ria.ru/20250617/fnb-2023228356.html

Счетная палата заявила о снижении доли ликвидных активов в ФНБ

Счетная палата заявила о снижении доли ликвидных активов в ФНБ - РИА Новости, 17.06.2025

Счетная палата заявила о снижении доли ликвидных активов в ФНБ

Доля ликвидных активов в общем объеме Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь-март 2025 года снизилась и составила 3,27 триллиона рублей или 27,8%,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T00:21:00+03:00

2025-06-17T00:21:00+03:00

2025-06-17T00:21:00+03:00

экономика

россия

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антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

счетная палата рф

фонд национального благосостояния россии

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Доля ликвидных активов в общем объеме Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь-март 2025 года снизилась и составила 3,27 триллиона рублей или 27,8%, что стало самым низким показателем за последние годы, следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за первый квартал. "Объем ликвидных активов (средств ФНБ, размещенных на счетах в Банке России) в общем объеме ФНБ снизился и составил 27,8%, что является самым низким показателем за последние годы. В результате объем ликвидных активов составил 3 268,9 млрд рублей, что меньше среднемесячных расходов федерального бюджета на 2025 год", - говорится в документе. При этом ведомство отмечает, что приобретенная иностранная валюта и золото в обезличенной форме за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета 2024 года по состоянию на 1 апреля 2025 года не перечислена в ФНБ (в рублевом эквиваленте на начало года 1,44 триллиона рублей). Как сообщал в апреле Минфин РФ, объем ФНБ за март снизился на 129,88 миллиарда рублей, до 11,751 триллиона рублей, а в долларах вырос на 4,949 миллиарда, до 140,422 миллиарда долларов. По состоянию на 1 апреля 2025 года объем ликвидных активов фонда составил эквивалент 3,27 триллиона рублей, или 39,064 миллиарда долларов США (1,5% ВВП, прогнозируемого на 2025 год). Министр финансов РФ Антон Силуанов в начале мая сообщил, что Минфин потратит 447 миллиардов рублей из ФНБ для покрытия дефицита бюджета в 2025 году, но не планирует дополнительные объемы займов на рынке или увеличение расходов сверх роста ненефтегазовых доходов.

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экономика, россия, сша, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), счетная палата рф, фонд национального благосостояния россии