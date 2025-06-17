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Французского экс-премьера приговорили к четырем годам условного срока
Французского экс-премьера приговорили к четырем годам условного срока - РИА Новости, 17.06.2025
Французского экс-премьера приговорили к четырем годам условного срока
Апелляционный суд Парижа приговорил экс-премьера Франции Франсуа Фийона к четырем годам условного срока по делу о фиктивном найме его супруги Пенелопы, сообщило РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:46:00+03:00
2025-06-17T14:46:00+03:00
2025-06-17T14:52:00+03:00
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ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Апелляционный суд Парижа приговорил экс-премьера Франции Франсуа Фийона к четырем годам условного срока по делу о фиктивном найме его супруги Пенелопы, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление суда."Апелляционный суд приговорил Фийона к 4 годам лишения свободы условно, штрафу в размере 375 тысяч евро и невозможности избираться в органы власти в течение 5 лет", - сообщило агентство.
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в мире, франция, париж, франсуа фийон
В мире, Франция, Париж, Франсуа Фийон
Французского экс-премьера приговорили к четырем годам условного срока
AFP: Фийона приговорили к 4 годам условного срока за фиктивный найм супруги