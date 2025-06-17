https://ria.ru/20250617/fas-2023386398.html

ФАС запросила у "Газпрома" причины снижения продаж на бирже

ФАС запросила у "Газпрома" причины снижения продаж на бирже - РИА Новости, 17.06.2025

ФАС запросила у "Газпрома" причины снижения продаж на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила "Газпрому" запрос о причинах снижения продаж на бирже в период высокого спроса бензина и дизеля,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:50:00+03:00

2025-06-17T17:50:00+03:00

2025-06-17T17:50:00+03:00

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

газпром

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила "Газпрому" запрос о причинах снижения продаж на бирже в период высокого спроса бензина и дизеля, произведенного Астраханским газоперерабатывающим заводом и Сургутским заводом по стабилизации конденсата, сообщило ведомство. "ФАС направила запрос ПАО "Газпром" о причинах снижения реализации топлива на бирже. Компании принадлежат Астраханский ГПЗ и Сургутский ЗСК, которые производят бензин и дизель. Служба выявила сокращение объема топлива, которое продается в рамках биржевых торгов", - говорится в сообщении."В период сезонного спроса ФАС России считает такие действия недопустимыми. В связи с этим ведомство направило запрос информации. Организации необходимо представить информацию до 27 июня 2025 года", - указали в ФАС. Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается период посевной, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков.

https://ria.ru/20250514/toplivo-2016888219.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), газпром