Рейтинг@Mail.ru
ФАС запросила у "Газпрома" причины снижения продаж на бирже - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/fas-2023386398.html
ФАС запросила у "Газпрома" причины снижения продаж на бирже
ФАС запросила у "Газпрома" причины снижения продаж на бирже - РИА Новости, 17.06.2025
ФАС запросила у "Газпрома" причины снижения продаж на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила "Газпрому" запрос о причинах снижения продаж на бирже в период высокого спроса бензина и дизеля,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:50:00+03:00
2025-06-17T17:50:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96218/06/962180633_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_f182ed30775a4aeba5321c0127e4d6ad.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила "Газпрому" запрос о причинах снижения продаж на бирже в период высокого спроса бензина и дизеля, произведенного Астраханским газоперерабатывающим заводом и Сургутским заводом по стабилизации конденсата, сообщило ведомство. &quot;ФАС направила запрос ПАО &quot;Газпром&quot; о причинах снижения реализации топлива на бирже. Компании принадлежат Астраханский ГПЗ и Сургутский ЗСК, которые производят бензин и дизель. Служба выявила сокращение объема топлива, которое продается в рамках биржевых торгов&quot;, - говорится в сообщении."В период сезонного спроса ФАС России считает такие действия недопустимыми. В связи с этим ведомство направило запрос информации. Организации необходимо представить информацию до 27 июня 2025 года", - указали в ФАС. Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается период посевной, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков.
https://ria.ru/20250514/toplivo-2016888219.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96218/06/962180633_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4d5d85170bf8af402eb3f69dd511c64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), газпром
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Газпром
ФАС запросила у "Газпрома" причины снижения продаж на бирже

ФАС направила "Газпрому" запрос о причинах снижения продаж топлива на бирже

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила "Газпрому" запрос о причинах снижения продаж на бирже в период высокого спроса бензина и дизеля, произведенного Астраханским газоперерабатывающим заводом и Сургутским заводом по стабилизации конденсата, сообщило ведомство.
«

"ФАС направила запрос ПАО "Газпром" о причинах снижения реализации топлива на бирже. Компании принадлежат Астраханский ГПЗ и Сургутский ЗСК, которые производят бензин и дизель. Служба выявила сокращение объема топлива, которое продается в рамках биржевых торгов", - говорится в сообщении.

"В период сезонного спроса ФАС России считает такие действия недопустимыми. В связи с этим ведомство направило запрос информации. Организации необходимо представить информацию до 27 июня 2025 года", - указали в ФАС.
Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается период посевной, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков.
Автозаправочная станция (АЗС) - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Новак поручил Минэнерго и ФАС мониторить цены на топливо
14 мая, 14:34
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Газпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала