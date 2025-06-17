https://ria.ru/20250617/evalar-2023290110.html

Компания "Эвалар" выходит на рынок ОАЭ

Компания "Эвалар" выходит на рынок ОАЭ - РИА Новости, 17.06.2025

Компания "Эвалар" выходит на рынок ОАЭ

Компания "Эвалар" выходит на рынок ОАЭ и стран Ближнего Востока. Об этом представители компании сообщили на международной конференции "Глобальные тренды и... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:33:00+03:00

2025-06-17T15:33:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - Пресс-служба ЗАО "Эвалар". Компания "Эвалар" выходит на рынок ОАЭ и стран Ближнего Востока. Об этом представители компании сообщили на международной конференции "Глобальные тренды и сотрудничество в сфере БАД: Россия, ОАЭ, Индия", состоявшейся на площадке Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Компания зашла на два ключевых для ОАЭ маркетплейса NOON и Amazon. Для ведения экономической деятельности на территории ОАЭ зарегистрировано юридическое лицо EVALAB FOOD SUPPLEMENTS TRADING L.L.C., которое будет заниматься управлением портфелем продуктов на Ближнем Востоке.По данным аналитиков компании, на рынке ОАЭ и Ближнего Востока в целом значимыми трендами потребительского поведения являются интерес к БАД для коррекции веса, для поддержания здоровой микрофлоры, а также продуктам для красоты и здоровья кожи и волос:"Сегодня мы видим отчетливый интерес ближневосточных потребителей к теме похудения, поддержания микробиома, а также ко всем БАД, связанным с поддержанием красоты кожи и волос. Поэтому мы сделали ставку на то, чтобы вывести топовые продукты из линейки Evalar Laboratory, которые соответствуют интересам этой аудитории", - сообщил директор департамента электронной коммерции ЗАО "Эвалар" Сергей Багдасарян.В настоящее время "Эвалар" получены регистрационные сертификаты в муниципалитете Дубая на семь продуктов. В ближайшее время компания планирует расширить свой ближневосточный портфель продуктов почти вдвое.Как сообщил Сергей Багдасарян, сегодня инструменты электронной торговли являются ключевыми для международной экспансии брендов."Сегодня именно инструменты е-commerce дают нам наибольшие возможности для эффективного выхода на новые рынки по соотношению затрат и возможных охватов аудитории. Важно и то, что этот подход открывает для нас возможности для дальнейшей экспансии на рынки Ближнего Востока, такие как Бахрейн и Саудовская Аравия", - пояснил он.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы