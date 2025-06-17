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Компания "Эвалар" выходит на рынок ОАЭ - РИА Новости, 17.06.2025
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https://ria.ru/20250617/evalar-2023290110.html
Компания "Эвалар" выходит на рынок ОАЭ
Компания "Эвалар" выходит на рынок ОАЭ - РИА Новости, 17.06.2025
Компания "Эвалар" выходит на рынок ОАЭ
Компания "Эвалар" выходит на рынок ОАЭ и стран Ближнего Востока. Об этом представители компании сообщили на международной конференции "Глобальные тренды и... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:33:00+03:00
2025-06-17T15:33:00+03:00
пресс-релизы
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МОСКВА, 17 июн - Пресс-служба ЗАО "Эвалар". Компания "Эвалар" выходит на рынок ОАЭ и стран Ближнего Востока. Об этом представители компании сообщили на международной конференции "Глобальные тренды и сотрудничество в сфере БАД: Россия, ОАЭ, Индия", состоявшейся на площадке Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Компания зашла на два ключевых для ОАЭ маркетплейса NOON и Amazon. Для ведения экономической деятельности на территории ОАЭ зарегистрировано юридическое лицо EVALAB FOOD SUPPLEMENTS TRADING L.L.C., которое будет заниматься управлением портфелем продуктов на Ближнем Востоке.По данным аналитиков компании, на рынке ОАЭ и Ближнего Востока в целом значимыми трендами потребительского поведения являются интерес к БАД для коррекции веса, для поддержания здоровой микрофлоры, а также продуктам для красоты и здоровья кожи и волос:"Сегодня мы видим отчетливый интерес ближневосточных потребителей к теме похудения, поддержания микробиома, а также ко всем БАД, связанным с поддержанием красоты кожи и волос. Поэтому мы сделали ставку на то, чтобы вывести топовые продукты из линейки Evalar Laboratory, которые соответствуют интересам этой аудитории", - сообщил директор департамента электронной коммерции ЗАО "Эвалар" Сергей Багдасарян.В настоящее время "Эвалар" получены регистрационные сертификаты в муниципалитете Дубая на семь продуктов. В ближайшее время компания планирует расширить свой ближневосточный портфель продуктов почти вдвое.Как сообщил Сергей Багдасарян, сегодня инструменты электронной торговли являются ключевыми для международной экспансии брендов."Сегодня именно инструменты е-commerce дают нам наибольшие возможности для эффективного выхода на новые рынки по соотношению затрат и возможных охватов аудитории. Важно и то, что этот подход открывает для нас возможности для дальнейшей экспансии на рынки Ближнего Востока, такие как Бахрейн и Саудовская Аравия", - пояснил он.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Компания "Эвалар" выходит на рынок ОАЭ

© Фото предоставлено пресс-службой ЗАО "Эвалар"Компания "Эвалар" выходит на рынок ОАЭ
Компания Эвалар выходит на рынок ОАЭ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ЗАО "Эвалар"
Компания "Эвалар" выходит на рынок ОАЭ
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МОСКВА, 17 июн - Пресс-служба ЗАО "Эвалар". Компания "Эвалар" выходит на рынок ОАЭ и стран Ближнего Востока. Об этом представители компании сообщили на международной конференции "Глобальные тренды и сотрудничество в сфере БАД: Россия, ОАЭ, Индия", состоявшейся на площадке Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Компания зашла на два ключевых для ОАЭ маркетплейса NOON и Amazon. Для ведения экономической деятельности на территории ОАЭ зарегистрировано юридическое лицо EVALAB FOOD SUPPLEMENTS TRADING L.L.C., которое будет заниматься управлением портфелем продуктов на Ближнем Востоке.
По данным аналитиков компании, на рынке ОАЭ и Ближнего Востока в целом значимыми трендами потребительского поведения являются интерес к БАД для коррекции веса, для поддержания здоровой микрофлоры, а также продуктам для красоты и здоровья кожи и волос:
"Сегодня мы видим отчетливый интерес ближневосточных потребителей к теме похудения, поддержания микробиома, а также ко всем БАД, связанным с поддержанием красоты кожи и волос. Поэтому мы сделали ставку на то, чтобы вывести топовые продукты из линейки Evalar Laboratory, которые соответствуют интересам этой аудитории", - сообщил директор департамента электронной коммерции ЗАО "Эвалар" Сергей Багдасарян.
В настоящее время "Эвалар" получены регистрационные сертификаты в муниципалитете Дубая на семь продуктов. В ближайшее время компания планирует расширить свой ближневосточный портфель продуктов почти вдвое.
Как сообщил Сергей Багдасарян, сегодня инструменты электронной торговли являются ключевыми для международной экспансии брендов.
"Сегодня именно инструменты е-commerce дают нам наибольшие возможности для эффективного выхода на новые рынки по соотношению затрат и возможных охватов аудитории. Важно и то, что этот подход открывает для нас возможности для дальнейшей экспансии на рынки Ближнего Востока, такие как Бахрейн и Саудовская Аравия", - пояснил он.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.

Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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