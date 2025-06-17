https://ria.ru/20250617/es-2023356539.html

ЕК предложила полностью отказаться от российского топлива через два года

ЕК предложила полностью отказаться от российского топлива через два года - РИА Новости, 17.06.2025

ЕК предложила полностью отказаться от российского топлива через два года

Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Дан... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:14:00+03:00

2025-06-17T16:14:00+03:00

2025-06-17T16:21:00+03:00

еврокомиссия

в мире

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брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.Соответствующее предложение ЕК подготовила для утверждения странами союза."К концу 2027 года на наших рынках больше не будет российского топлива. Законодательство, которое предлагает сегодня Европейская комиссия, является беспрецедентным и действенным", - сообщил он.Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, заявляли ранее власти РФ, - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ

https://ria.ru/20250617/avstrija-2023264449.html

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еврокомиссия, в мире, россия, брюссель