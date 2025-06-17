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ЕК предложила полностью отказаться от российского топлива через два года - РИА Новости, 17.06.2025
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16:14 17.06.2025 (обновлено: 16:21 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/es-2023356539.html
ЕК предложила полностью отказаться от российского топлива через два года
ЕК предложила полностью отказаться от российского топлива через два года - РИА Новости, 17.06.2025
ЕК предложила полностью отказаться от российского топлива через два года
Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Дан... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:14:00+03:00
2025-06-17T16:21:00+03:00
еврокомиссия
в мире
россия
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.Соответствующее предложение ЕК подготовила для утверждения странами союза."К концу 2027 года на наших рынках больше не будет российского топлива. Законодательство, которое предлагает сегодня Европейская комиссия, является беспрецедентным и действенным", - сообщил он.Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, заявляли ранее власти РФ, - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ
https://ria.ru/20250617/avstrija-2023264449.html
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еврокомиссия, в мире, россия, брюссель
Еврокомиссия, В мире, Россия, Брюссель
ЕК предложила полностью отказаться от российского топлива через два года

ЕК предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
Соответствующее предложение ЕК подготовила для утверждения странами союза.
"К концу 2027 года на наших рынках больше не будет российского топлива. Законодательство, которое предлагает сегодня Европейская комиссия, является беспрецедентным и действенным", - сообщил он.
Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, заявляли ранее власти РФ, - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ
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