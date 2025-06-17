https://ria.ru/20250617/en-2023385397.html

Холдинг "Эн+" объявил 11 победителей грантового конкурса

Холдинг "Эн+" объявил 11 победителей грантового конкурса - РИА Новости, 17.06.2025

Холдинг "Эн+" объявил 11 победителей грантового конкурса

По результатам отбора победителями конкурса "Города со знаком плюс" стали 11 проектов, каждому из них будет выделен грант в размере от 3 до 5 миллионов рублей,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:59:00+03:00

2025-06-17T17:59:00+03:00

2025-06-17T17:59:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. По результатам отбора победителями конкурса "Города со знаком плюс" стали 11 проектов, каждому из них будет выделен грант в размере от 3 до 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба холдинга "Эн+".Всего было подано 263 заявки из Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска, Братска, Нижнего Новгорода, Дивногорска, Тулуна, Черемхово и Республики Бурятия.Отбор проектов проводился с учетом их востребованности для региона, приоритетов развития городов и эффекта для жителей, обоснованности затрат в рамках бюджета проектов, достижимости поставленных целей. Особое внимание в конкурсе уделялось инициативам по благоустройству городской среды, развитию творческого и образовательного потенциала жителей, созданию площадок для активного досуга и культурных событий.Так, в Ангарске будет создан Центр цифрового творчества "Код успеха: развитие через технологии". Проект предполагает создание бесплатной цифровой площадки для детей и подростков в возрасте от 5 до 14 лет с занятиями по робототехнике, программированию, 3D-моделированию и нейросетям.Средства выделят на развитие ТехноЛаба "ЭкоУмно!" в Нижнем Новгороде. Проект создаст устойчивую школьную экосистему, развивая у учеников экологическое мышление через инновационные технологии. В четырех школах будут созданы ТехноЛабы с современным оборудованием для изучения принципов циркулярной экономики и обращения с отходами.В Иркутске будет реализован проект "Да будет свет!" по созданию световых арт-объектов из переработанного стекла. Проект направлен на улучшение эстетического облика города и привлечение внимания к проблеме переработки отходов.В Дивногорске будет создана спортивно-игровая площадка "Дети. Игры. Спорт" в семейном парке "Жарки". Будет установлен веревочный парк для детей дошкольного возраста, открыта площадка для отдыха родителей, организованы спортивно-игровые мероприятия.В ходе конкурса поддержку также получили проекты, направленные на развитие детского спорта и творчества. В Братске будет реализован проект "Дети ветра" по обучению детей парусному спорту. Проект включает проведение различных мастер-классов, открытых соревнований и зрелищного парада детских яхт на Братском водохранилище. Программа позволит привлечь к спорту более 100 детей. В Братске также появится общественное пространство "Тараторка" на территории центральной детской модельной библиотеки с организованным досугом для семейного отдыха.В Республике Бурятия поддержку получил проект "Студенческое альпинистское движение Бурятии". Будет создан современный скалодром, организованы тренировки и выездные занятия на открытых скалах для 700 студентов. Кульминацией станет первый молодежный фестиваль альпинизма с участием более 1 тысячи человек.В Иркутске поддержали создание иммерсивных спектаклей-прогулок "Окна.Ирк" – вида культурного досуга с аудиопрогулками по туристическим маршрутам города. Проект включает четыре иммерсивных прогулки, которые позволят жителям и туристам узнать город с новой стороны. Прогулки будут доступны в любое время дня и ночи с помощью мобильного приложения с дополненной реальностью.В Черемхово реализуется проект "Дом окнами в парк" по созданию нового общественного пространства в музее Гуркина. Проект предполагает создание театрализованной экспозиции с включением посетителей в роли актеров, организацию мастер-классов по актерскому мастерству и проведение культурно-массовых мероприятий.В Тулуне будет создано пять творческих мастерских "Библиотеки творческого поколения "Территория Б"" с мастер-классами для детей и молодежи.В Усть-Илимске поддержку получил проект "Место силы "Крылатый"" — создание общественного пространства со смотровой площадкой на Усть-Илимскую ГЭС.В 2025 году грантовый конкурс прошел в шестой раз. Его задача – развитие городской среды с привлечением местных сообществ и создание новых услуг, сервисов и общественных площадок для повышения качества жизни населения.

https://ria.ru/20250415/abiturienty-2011344857.html

https://ria.ru/20250521/vozdukh-2018335800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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