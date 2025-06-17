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Экспорт и импорт России сохранятся на уровне 2024 года, считают эксперты - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
04:24 17.06.2025 (обновлено: 04:25 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/eksport-2023242911.html
Экспорт и импорт России сохранятся на уровне 2024 года, считают эксперты
Экспорт и импорт России сохранятся на уровне 2024 года, считают эксперты - РИА Новости, 17.06.2025
Экспорт и импорт России сохранятся на уровне 2024 года, считают эксперты
Экспорт и импорт России по итогам текущего года сохранятся на уровне предыдущего года - 475 миллиардов и 380 миллиардов долларов соответственно, заявила в... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T04:24:00+03:00
2025-06-17T04:25:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Экспорт и импорт России по итогам текущего года сохранятся на уровне предыдущего года - 475 миллиардов и 380 миллиардов долларов соответственно, заявила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Наш прогноз экспорта и импорта - 475 миллиардов и 380 миллиардов долларов США", - сказала Чекурова, говоря об объемах российской торговли товарами и услугами по итогам 2025 года. Она при этом отметила, что в "Эксперт РА" ждут достаточно стабильных экспортных потоков за счет сельхозпродукции, удобрений и газа - они компенсируют менее комфортную ситуацию для нефти и металлов. Импорт будет устойчивым, цены на него стабилизировались из-за замедления мировой экономики, добавила собеседница агентства. Согласно данным Банка России, суммарный экспорт товаров и услуг по итогам 2024 года составил 475 миллиардов долларов, а импорт - 381 миллиард долларов. При этом в апрельском среднесрочном прогнозе ЦБ ожидал эти показатели в 2025 году на уровне 458 миллиардов и 387 миллиардов долларов соответственно. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250614/manturov-2022756043.html
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экономика, россия, эксперт ра, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, Эксперт РА, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Экспорт и импорт России сохранятся на уровне 2024 года, считают эксперты

"Эксперт РА": экспорт и импорт России сохранятся на уровне прошлого года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Экспорт и импорт России по итогам текущего года сохранятся на уровне предыдущего года - 475 миллиардов и 380 миллиардов долларов соответственно, заявила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Наш прогноз экспорта и импорта - 475 миллиардов и 380 миллиардов долларов США", - сказала Чекурова, говоря об объемах российской торговли товарами и услугами по итогам 2025 года.
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Она при этом отметила, что в "Эксперт РА" ждут достаточно стабильных экспортных потоков за счет сельхозпродукции, удобрений и газа - они компенсируют менее комфортную ситуацию для нефти и металлов. Импорт будет устойчивым, цены на него стабилизировались из-за замедления мировой экономики, добавила собеседница агентства.
Согласно данным Банка России, суммарный экспорт товаров и услуг по итогам 2024 года составил 475 миллиардов долларов, а импорт - 381 миллиард долларов. При этом в апрельском среднесрочном прогнозе ЦБ ожидал эти показатели в 2025 году на уровне 458 миллиардов и 387 миллиардов долларов соответственно.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025ЭкономикаРоссияЭксперт РАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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