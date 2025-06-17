https://ria.ru/20250617/eksport-2023242911.html

Экспорт и импорт России сохранятся на уровне 2024 года, считают эксперты

Экспорт и импорт России сохранятся на уровне 2024 года, считают эксперты - РИА Новости, 17.06.2025

Экспорт и импорт России сохранятся на уровне 2024 года, считают эксперты

Экспорт и импорт России по итогам текущего года сохранятся на уровне предыдущего года - 475 миллиардов и 380 миллиардов долларов соответственно, заявила в... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T04:24:00+03:00

2025-06-17T04:24:00+03:00

2025-06-17T04:25:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Экспорт и импорт России по итогам текущего года сохранятся на уровне предыдущего года - 475 миллиардов и 380 миллиардов долларов соответственно, заявила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Наш прогноз экспорта и импорта - 475 миллиардов и 380 миллиардов долларов США", - сказала Чекурова, говоря об объемах российской торговли товарами и услугами по итогам 2025 года. Она при этом отметила, что в "Эксперт РА" ждут достаточно стабильных экспортных потоков за счет сельхозпродукции, удобрений и газа - они компенсируют менее комфортную ситуацию для нефти и металлов. Импорт будет устойчивым, цены на него стабилизировались из-за замедления мировой экономики, добавила собеседница агентства. Согласно данным Банка России, суммарный экспорт товаров и услуг по итогам 2024 года составил 475 миллиардов долларов, а импорт - 381 миллиард долларов. При этом в апрельском среднесрочном прогнозе ЦБ ожидал эти показатели в 2025 году на уровне 458 миллиардов и 387 миллиардов долларов соответственно. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250614/manturov-2022756043.html

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экономика, россия, эксперт ра, центральный банк рф (цб рф)