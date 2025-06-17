https://ria.ru/20250617/ekspert-2023433330.html

Пашиняну не нужны в Армении популярные фигуры, считает эксперт

Пашиняну не нужны в Армении популярные фигуры, считает эксперт - РИА Новости, 17.06.2025

Пашиняну не нужны в Армении популярные фигуры, считает эксперт

Ситуация вокруг российского предпринимателя, президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна представляет из себя часть конфликта премьера Никола Пашиняна с Армянской... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T22:41:00+03:00

2025-06-17T22:41:00+03:00

2025-06-17T22:41:00+03:00

армения

россия

грузия

вадим муханов

самвел карапетян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

ташир

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация вокруг российского предпринимателя, президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна представляет из себя часть конфликта премьера Никола Пашиняна с Армянской апостольской церковью (ААЦ), в целом, главе Армении не нужны другие популярные фигуры, кроме него самого, выразил мнение в беседе с РИА Новости заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО имени Евгения Примакова РАН Вадим Муханов. Ранее российский предприниматель, президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. "У Пашиняна обострились отношения с Армянской апостольской церковью. Как результат, идет давление как на католикоса (Гарегина II), так и на его окружение, а фигура самого Карапетяна важна тем, что он - один из главных, если не основной, меценат Армянской церкви", - сказал агентству Муханов. Эксперт объяснил, что Карапетян выделял миллионы долларов на реставрацию и восстановление Эчмиадзина - резиденции католикоса. В качестве благодарности в музее при резиденции размещены портреты Карапетяна и его супруги в полный рост, отметил Муханов. В то же время борьба Пашиняна с католикосом является чисто политической, считает политолог. "Потому что католикос является популярной авторитетной фигурой в Армении, а Пашиняну другие популярные фигуры, кроме себя, в текущей ситуации не нужны", - констатировал Муханов. Кроме того, церковь является одним из оплотов армянского консерватизма, а Пашинян под воздействием поражения во Второй Карабахской войне пытается видоизменить основы армянского общества, уточнил заведующий сектором Кавказа. В то же время противостояние глав государства и церкви для Армении является нонсенсом, подчеркнул Муханов, поэтому прогнозировать его развитие и последствия трудно. Тем более, что конфликт сейчас находится в самой начальной стадии, и как далеко готов зайти Пашинян, пока неясно, указал эксперт. "Публично критиковать католикоса раньше в Армении было не принято, и предыдущие руководители, ни один из глав государства, на это никогда не шли, потому что церковь является одной из основ армянского общества", - рассказал Муханов. Политолог напомнил об итогах подобного конфликта в соседней Грузии. "Был конфликт между экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и грузинским католикосом Илией II, потому что ему (Саакашвили - ред.) не нравилось, что Илия - популярная фигура, авторитетная, и, самое главное, не разделяет его политическую линию. Илия ратовал, что надо нормализовать отношения с Россией, а Саакашвили это не устраивало. Там было бодание, но закончилось оно, как известно, тем, что грузинская церковь и католикос живы, здоровы и благоденствуют до сих пор, а Саакашвили имеет длительный тюремный срок", - заключил Муханов. Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*. Используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. 9 июня премьер объявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023425587.html

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023429991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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