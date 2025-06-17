https://ria.ru/20250617/ek-2023361780.html

ЕК предложила запретить новые контракты на поставку российского газа

ЕК предложила запретить новые контракты на поставку российского газа - РИА Новости, 17.06.2025

ЕК предложила запретить новые контракты на поставку российского газа

Еврокомиссия предложила к концу 2025 года запретить заключать новые контракты на поставку в ЕС российского газа, затем будут прекращены долгосрочные контракты,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:31:00+03:00

2025-06-17T16:31:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Еврокомиссия предложила к концу 2025 года запретить заключать новые контракты на поставку в ЕС российского газа, затем будут прекращены долгосрочные контракты, сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. "Мы вводим запрет на импорт российского газа поэтапно. Во-первых, импорт по новым контрактам будет запрещен с конца этого года. На более позднем этапе мы поэтапно прекратим весь оставшийся импорт по существующим контрактам, включая долгосрочные контракты", - сообщил он на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, полностью поставки в ЕС российского топлива должны прекратиться к концу 2027 года.

https://ria.ru/20250526/vengriya-2019205330.html

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брюссель, евросоюз, еврокомиссия, в мире