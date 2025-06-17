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ЕК предложила запретить новые контракты на поставку российского газа - РИА Новости, 17.06.2025
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16:31 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/ek-2023361780.html
ЕК предложила запретить новые контракты на поставку российского газа
ЕК предложила запретить новые контракты на поставку российского газа - РИА Новости, 17.06.2025
ЕК предложила запретить новые контракты на поставку российского газа
Еврокомиссия предложила к концу 2025 года запретить заключать новые контракты на поставку в ЕС российского газа, затем будут прекращены долгосрочные контракты,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:31:00+03:00
2025-06-17T16:31:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Еврокомиссия предложила к концу 2025 года запретить заключать новые контракты на поставку в ЕС российского газа, затем будут прекращены долгосрочные контракты, сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. "Мы вводим запрет на импорт российского газа поэтапно. Во-первых, импорт по новым контрактам будет запрещен с конца этого года. На более позднем этапе мы поэтапно прекратим весь оставшийся импорт по существующим контрактам, включая долгосрочные контракты", - сообщил он на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, полностью поставки в ЕС российского топлива должны прекратиться к концу 2027 года.
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брюссель, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
ЕК предложила запретить новые контракты на поставку российского газа

ЕК предложила к концу года запретить новые контракты на поставку газа из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Еврокомиссия предложила к концу 2025 года запретить заключать новые контракты на поставку в ЕС российского газа, затем будут прекращены долгосрочные контракты, сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
"Мы вводим запрет на импорт российского газа поэтапно. Во-первых, импорт по новым контрактам будет запрещен с конца этого года. На более позднем этапе мы поэтапно прекратим весь оставшийся импорт по существующим контрактам, включая долгосрочные контракты", - сообщил он на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, полностью поставки в ЕС российского топлива должны прекратиться к концу 2027 года.
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