https://ria.ru/20250617/ek-2023361780.html
ЕК предложила запретить новые контракты на поставку российского газа
ЕК предложила запретить новые контракты на поставку российского газа - РИА Новости, 17.06.2025
ЕК предложила запретить новые контракты на поставку российского газа
Еврокомиссия предложила к концу 2025 года запретить заключать новые контракты на поставку в ЕС российского газа, затем будут прекращены долгосрочные контракты,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:31:00+03:00
2025-06-17T16:31:00+03:00
2025-06-17T16:31:00+03:00
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Еврокомиссия предложила к концу 2025 года запретить заключать новые контракты на поставку в ЕС российского газа, затем будут прекращены долгосрочные контракты, сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. "Мы вводим запрет на импорт российского газа поэтапно. Во-первых, импорт по новым контрактам будет запрещен с конца этого года. На более позднем этапе мы поэтапно прекратим весь оставшийся импорт по существующим контрактам, включая долгосрочные контракты", - сообщил он на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, полностью поставки в ЕС российского топлива должны прекратиться к концу 2027 года.
https://ria.ru/20250526/vengriya-2019205330.html
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюссель, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
ЕК предложила запретить новые контракты на поставку российского газа
ЕК предложила к концу года запретить новые контракты на поставку газа из России