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Ефимов: в Новой Москве построят здание райотдела полиции - РИА Новости, 17.06.2025
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14:06 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/efimov-2023301644.html
Ефимов: в Новой Москве построят здание райотдела полиции
Ефимов: в Новой Москве построят здание райотдела полиции - РИА Новости, 17.06.2025
Ефимов: в Новой Москве построят здание райотдела полиции
В Филимонковском районе в Новой Москве построят здание для районного отделения полиции примерной площадью 7 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:06:00+03:00
2025-06-17T14:06:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Филимонковском районе в Новой Москве построят здание для районного отделения полиции примерной площадью 7 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Филимонковском районе сформирована территориальная зона площадью около 1,45 гектара для строительства районного отделения полиции. Предельная площадь здания составит 7 тысяч квадратных метров. Планируется, что рядом с новым отделением полиции появится несколько административных зданий", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, новое здание райотдела полиции появится по адресу: квартал №40, земельный участок 1. Проехать к нему можно будет с шоссе Ракитки. Рядом с отделением также запланировано строительство административного здания для подразделений департамента по обеспечению деятельности мировых, управы района и иных организаций.Ранее в Новой Москве построили восьмиэтажное здание для Троицкого районного суда площадью 13,5 тысяч квадратных метров. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, благодаря переезду суда в новое здание его площадь увеличилась почти в восемь раз. Суд получил 20 залов заседаний, современное оборудование, новые системы безопасности, помещения приспособлены для маломобильных граждан. В юрисдикцию Троицкого суда входят районы Троицк, Бекасово, Вороново и Краснопахорский, где проживают около 220 тысяч человек.
https://ria.ru/20250616/efimov-2022339363.html
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Ефимов: в Новой Москве построят здание райотдела полиции

Ефимов: в Новой Москве построят здание районного отделения полиции

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Филимонковском районе в Новой Москве построят здание для районного отделения полиции примерной площадью 7 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Филимонковском районе сформирована территориальная зона площадью около 1,45 гектара для строительства районного отделения полиции. Предельная площадь здания составит 7 тысяч квадратных метров. Планируется, что рядом с новым отделением полиции появится несколько административных зданий", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Ефимов: в Коммунарке строят 21 объект социальной инфраструктуры
Вчера, 09:10
Как указывается в сообщении, новое здание райотдела полиции появится по адресу: квартал №40, земельный участок 1. Проехать к нему можно будет с шоссе Ракитки. Рядом с отделением также запланировано строительство административного здания для подразделений департамента по обеспечению деятельности мировых, управы района и иных организаций.
Ранее в Новой Москве построили восьмиэтажное здание для Троицкого районного суда площадью 13,5 тысяч квадратных метров. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, благодаря переезду суда в новое здание его площадь увеличилась почти в восемь раз. Суд получил 20 залов заседаний, современное оборудование, новые системы безопасности, помещения приспособлены для маломобильных граждан. В юрисдикцию Троицкого суда входят районы Троицк, Бекасово, Вороново и Краснопахорский, где проживают около 220 тысяч человек.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Ефимов: жители двух домов в Котловке переезжают по программе реновации
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Новая МоскваМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинТроицкГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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