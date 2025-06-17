https://ria.ru/20250617/efimov-2023301644.html

Ефимов: в Новой Москве построят здание райотдела полиции

Ефимов: в Новой Москве построят здание райотдела полиции - РИА Новости, 17.06.2025

Ефимов: в Новой Москве построят здание райотдела полиции

В Филимонковском районе в Новой Москве построят здание для районного отделения полиции примерной площадью 7 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:06:00+03:00

2025-06-17T14:06:00+03:00

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москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Филимонковском районе в Новой Москве построят здание для районного отделения полиции примерной площадью 7 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Филимонковском районе сформирована территориальная зона площадью около 1,45 гектара для строительства районного отделения полиции. Предельная площадь здания составит 7 тысяч квадратных метров. Планируется, что рядом с новым отделением полиции появится несколько административных зданий", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, новое здание райотдела полиции появится по адресу: квартал №40, земельный участок 1. Проехать к нему можно будет с шоссе Ракитки. Рядом с отделением также запланировано строительство административного здания для подразделений департамента по обеспечению деятельности мировых, управы района и иных организаций.Ранее в Новой Москве построили восьмиэтажное здание для Троицкого районного суда площадью 13,5 тысяч квадратных метров. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, благодаря переезду суда в новое здание его площадь увеличилась почти в восемь раз. Суд получил 20 залов заседаний, современное оборудование, новые системы безопасности, помещения приспособлены для маломобильных граждан. В юрисдикцию Троицкого суда входят районы Троицк, Бекасово, Вороново и Краснопахорский, где проживают около 220 тысяч человек.

https://ria.ru/20250616/efimov-2022339363.html

https://ria.ru/20250617/efimov-2023208083.html

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москва

троицк

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