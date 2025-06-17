https://ria.ru/20250617/efimov-2023207664.html

Ефимов: в Солнцеве в рамках КРТ возведут жилье для реновации

Ефимов: в Солнцеве в рамках КРТ возведут жилье для реновации - РИА Новости, 17.06.2025

Ефимов: в Солнцеве в рамках КРТ возведут жилье для реновации

Жилье для программы реновации площадью более 141 тысячи квадратных метров возведут в московском районе Солнцево в рамках комплексного развития территорий (КРТ), РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:12:00+03:00

2025-06-17T09:12:00+03:00

2025-06-17T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Жилье для программы реновации площадью более 141 тысячи квадратных метров возведут в московском районе Солнцево в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В рамках программы комплексного развития территорий в районе Солнцево Западного административного округа будет реорганизован участок площадью 3,85 гектара. Здесь построят 141,4 тысячи квадратных метров жилья для реализации программы реновации. Проект также предусматривает организацию подземной парковки", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Соответствующий проект размещен на сайте правительства Москвы. Ефимов дополнил, что на первых этажах домов будут располагаться объекты социально-бытовой инфраструктуры, что даст возможность создать около 250 рабочих мест.Сама площадка расположена на улице Матросова, рядом с пересечением МКАД и Боровского шоссе, а также станцией метро "Говорово".Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в новых домах по реновации появится 86 тысяч квадратных метров квартир для переселения около трех тысяч человек.Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил о планах по реорганизации по программе КРТ территории рядом со станцией метро "Фонвизинская".

https://ria.ru/20250616/efimov-2023105682.html

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