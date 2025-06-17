https://ria.ru/20250617/duma-2023395354.html
Комитет ГД не поддержал запрет рекламы безалкогольного пива
Комитет ГД не поддержал запрет рекламы безалкогольного пива - РИА Новости, 17.06.2025
Комитет ГД не поддержал запрет рекламы безалкогольного пива
Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:16:00+03:00
2025-06-17T18:16:00+03:00
2025-06-17T18:16:00+03:00
сергей миронов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива. Документ внесен группой депутатов из фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым. Они обращают внимание на значительное увеличение количества скрытой рекламы пива. В связи с действующим запретом на прямую рекламу пива, многие компании продвигают его в рамках иных категорий товаров, например безалкогольного пива, замечают эсеры. Согласно пояснительной записке, реклама безалкогольного пива активно используется производителями пива для продвижения своей алкогольной продукции, так как в ней применяются символика и визуализация, идентичные алкогольным напиткам до степени смешения. А это создает предпосылки для распространения алкогольных брендов среди несовершеннолетних, формируя у них положительное восприятие потребления пива, сказано в ней же. Однако комитет по экономполитике обращает внимание, что "развитие категории безалкогольных альтернатив алкогольным напиткам" полностью отвечает задачам государства по поддержке наметившегося тренда на здоровый и активный образ жизни. Запрет же рекламы "может спровоцировать как экономические последствия, в числе которых, снижение объемов производства безалкогольного пива, сокращение загрузки производственных мощностей предприятий и рабочих мест, а также социальные последствия", отмечается в заключении комитета. Запрет рекламы безалкогольного пива "ставит производителей безалкогольного пива в неравные конкурентные условия по отношению к другим категориям безалкогольных напитков - соков, кваса, лимонадов и т.п, что представляется чрезмерным", сказано там же. Кроме того, законом о рекламе уже урегулированы отношения, направленные на пресечение скрытой рекламы алкогольного пива под видом безалкогольного. Правительство по схожим основаниям также не поддерживает законопроект. При этом оно замечает, что сейчас в отношении рекламы алкогольной продукции (включая пиво с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции) установлены специальные требования и ограничения на размещение такой рекламы, но не полный запрет.
https://ria.ru/20250529/pivo-2019874638.html
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сергей миронов, госдума рф, общество
Сергей Миронов, Госдума РФ, Общество
Комитет ГД не поддержал запрет рекламы безалкогольного пива
Комитет ГД рекомендовал отклонить проект о запрете рекламы безалкогольного пива
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива.
Документ внесен группой депутатов из фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым
. Они обращают внимание на значительное увеличение количества скрытой рекламы пива. В связи с действующим запретом на прямую рекламу пива, многие компании продвигают его в рамках иных категорий товаров, например безалкогольного пива, замечают эсеры.
Согласно пояснительной записке, реклама безалкогольного пива активно используется производителями пива для продвижения своей алкогольной продукции, так как в ней применяются символика и визуализация, идентичные алкогольным напиткам до степени смешения. А это создает предпосылки для распространения алкогольных брендов среди несовершеннолетних, формируя у них положительное восприятие потребления пива, сказано в ней же.
Однако комитет по экономполитике обращает внимание, что "развитие категории безалкогольных альтернатив алкогольным напиткам" полностью отвечает задачам государства по поддержке наметившегося тренда на здоровый и активный образ жизни. Запрет же рекламы "может спровоцировать как экономические последствия, в числе которых, снижение объемов производства безалкогольного пива, сокращение загрузки производственных мощностей предприятий и рабочих мест, а также социальные последствия", отмечается в заключении комитета.
Запрет рекламы безалкогольного пива "ставит производителей безалкогольного пива в неравные конкурентные условия по отношению к другим категориям безалкогольных напитков - соков, кваса, лимонадов и т.п, что представляется чрезмерным", сказано там же. Кроме того, законом о рекламе уже урегулированы отношения, направленные на пресечение скрытой рекламы алкогольного пива под видом безалкогольного.
Правительство по схожим основаниям также не поддерживает законопроект. При этом оно замечает, что сейчас в отношении рекламы алкогольной продукции (включая пиво с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции) установлены специальные требования и ограничения на размещение такой рекламы, но не полный запрет.