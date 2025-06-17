https://ria.ru/20250617/droppery-2023313029.html

Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов

Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов - РИА Новости, 17.06.2025

Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон, которым устанавливается уголовная ответственность... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:18:00+03:00

2025-06-17T13:18:00+03:00

2025-06-17T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон, которым устанавливается уголовная ответственность сроком до шести лет лишения свободы для дропперов - подставных лиц, через которых обналичивают украденные деньги.Законопроектом предлагается дополнить статью 187 Уголовного кодекса РФ (неправомерный оборот средств платежей).Устанавливается, что передача из корыстной заинтересованности предоставленного электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления неправомерных операций наказывается лишением свободы сроком до 3 лет или штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на тот же срок, либо принудительными работами на срок до 3 лет.Такое же наказание предлагается установить за осуществление из корыстной заинтересованности неправомерных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица или в его интересах.За приобретение либо передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему, совершенные лицом, не являющимся клиентом банка, для осуществления неправомерных операций либо приобретение электронного средства платежа или доступа к нему для последующей их передачи из корыстной заинтересованности предлагается установить максимальное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.Осуществление неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся клиентом банка, предлагается наказывать принудительными работами на срок до 5 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 3 лет либо без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет либо без такового с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

https://ria.ru/20250611/droppery-2022306732.html

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