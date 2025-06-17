https://ria.ru/20250617/dron-2023354093.html

В Швеции дрон с краской атаковал российское торгпредство

В Швеции дрон с краской атаковал российское торгпредство - РИА Новости, 17.06.2025

В Швеции дрон с краской атаковал российское торгпредство

В Швеции БПЛА сбросил краску на площадку перед центральным входом в российское торгпредство, сообщило посольство в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:05:00+03:00

2025-06-17T16:05:00+03:00

2025-06-17T16:43:00+03:00

в мире

швеция

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023355443_0:110:760:538_1920x0_80_0_0_3c195f94781f196ba14096ae22e1904c.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Швеции БПЛА сбросил краску на площадку перед центральным входом в российское торгпредство, сообщило посольство в Telegram-канале."В ночь на 17 июня торговое представительство России в Швеции подверглось нападению БПЛА. Пролетевший над территорией дрон сбросил на площадку перед центральным входом в торгпредство пакет с краской", — говорится в публикации. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государство должно обеспечивать безопасность и неприкосновенность иностранных дипмиссий."Упомянутая атака продолжила череду аналогичных нападений последнего времени на помещения российской дипломатической миссии в Швеции, ставящих под угрозу безопасность ее сотрудников, наносящих ущерб имуществу представительства. Вынуждены констатировать, что шведские власти в очередной раз не справились с соблюдением своих международно-правовых обязательств. Настаиваем на выправлении такой ситуации", — подчеркнули в посольстве.Российское диппредставительство в Швеции с мая прошлого года подверглось 11 налетам дронов, сбрасывающих емкости с краской. Последний такой инцидент произошел 25 мая, когда около 3:40 дрон сбросил сосуд с краской на площадку перед главным входом в посольство. Подобные нападения продолжаются уже более года. Российское диппредставительство не раз обращалось в полицию и МИД Швеции с призывами пресечь атаки.

https://ria.ru/20250503/posolstvo-2014817998.html

https://ria.ru/20250526/mid-2019211429.html

швеция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, швеция, россия