https://ria.ru/20250617/dron-2023354093.html
В Швеции дрон с краской атаковал российское торгпредство
В Швеции дрон с краской атаковал российское торгпредство - РИА Новости, 17.06.2025
В Швеции дрон с краской атаковал российское торгпредство
В Швеции БПЛА сбросил краску на площадку перед центральным входом в российское торгпредство, сообщило посольство в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:05:00+03:00
2025-06-17T16:05:00+03:00
2025-06-17T16:43:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Швеции БПЛА сбросил краску на площадку перед центральным входом в российское торгпредство, сообщило посольство в Telegram-канале."В ночь на 17 июня торговое представительство России в Швеции подверглось нападению БПЛА. Пролетевший над территорией дрон сбросил на площадку перед центральным входом в торгпредство пакет с краской", — говорится в публикации. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государство должно обеспечивать безопасность и неприкосновенность иностранных дипмиссий."Упомянутая атака продолжила череду аналогичных нападений последнего времени на помещения российской дипломатической миссии в Швеции, ставящих под угрозу безопасность ее сотрудников, наносящих ущерб имуществу представительства. Вынуждены констатировать, что шведские власти в очередной раз не справились с соблюдением своих международно-правовых обязательств. Настаиваем на выправлении такой ситуации", — подчеркнули в посольстве.Российское диппредставительство в Швеции с мая прошлого года подверглось 11 налетам дронов, сбрасывающих емкости с краской. Последний такой инцидент произошел 25 мая, когда около 3:40 дрон сбросил сосуд с краской на площадку перед главным входом в посольство. Подобные нападения продолжаются уже более года. Российское диппредставительство не раз обращалось в полицию и МИД Швеции с призывами пресечь атаки.
https://ria.ru/20250503/posolstvo-2014817998.html
https://ria.ru/20250526/mid-2019211429.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, россия
В Швеции дрон с краской атаковал российское торгпредство
В Швеции дрон сбросил краску на российское торгпредство
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
В Швеции БПЛА сбросил краску на площадку перед центральным входом в российское торгпредство, сообщило посольство в Telegram-канале
.
"В ночь на 17 июня торговое представительство России
в Швеции
подверглось нападению БПЛА. Пролетевший над территорией дрон сбросил на площадку перед центральным входом в торгпредство пакет с краской", — говорится в публикации.
Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государство должно обеспечивать безопасность и неприкосновенность иностранных дипмиссий.
"Упомянутая атака продолжила череду аналогичных нападений последнего времени на помещения российской дипломатической миссии в Швеции, ставящих под угрозу безопасность ее сотрудников, наносящих ущерб имуществу представительства. Вынуждены констатировать, что шведские власти в очередной раз не справились с соблюдением своих международно-правовых обязательств. Настаиваем на выправлении такой ситуации", — подчеркнули в посольстве.
Российское диппредставительство в Швеции с мая прошлого года подверглось 11 налетам дронов, сбрасывающих емкости с краской. Последний такой инцидент произошел 25 мая, когда около 3:40 дрон сбросил сосуд с краской на площадку перед главным входом в посольство. Подобные нападения продолжаются уже более года. Российское диппредставительство не раз обращалось в полицию и МИД Швеции с призывами пресечь атаки.