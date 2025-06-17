https://ria.ru/20250617/dron-2023313914.html
В белгородском Грайвороне три женщины пострадали при детонации дрона
В белгородском Грайвороне три женщины пострадали при детонации дрона - РИА Новости, 17.06.2025
В белгородском Грайвороне три женщины пострадали при детонации дрона
Три женщины пострадали при детонации дрона ВСУ рядом с коммерческим объектом в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:25:00+03:00
2025-06-17T13:25:00+03:00
2025-06-17T13:38:00+03:00
грайворон
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126316_0:91:3317:1957_1920x0_80_0_0_2791d0114afa5bca352c36b2deb83c02.jpg
БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Три женщины пострадали при детонации дрона ВСУ рядом с коммерческим объектом в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом в городе Грайвороне. Ранены три мирных жителя. В Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратились три женщины, получившие баротравмы. После оказания необходимой помощи бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в здании повреждены фасад и остекление. Также получили повреждения маршрутный автобус и три автомобиля.
https://ria.ru/20250617/tank-2023259945.html
грайворон
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126316_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_a82e49464763c19231eaba4b99d2b068.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грайворон, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Грайворон, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В белгородском Грайвороне три женщины пострадали при детонации дрона
В белгородском Грайвороне три женщины пострадали при детонации украинского дрона