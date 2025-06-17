https://ria.ru/20250617/dron-2023313914.html

В белгородском Грайвороне три женщины пострадали при детонации дрона

В белгородском Грайвороне три женщины пострадали при детонации дрона - РИА Новости, 17.06.2025

В белгородском Грайвороне три женщины пострадали при детонации дрона

Три женщины пострадали при детонации дрона ВСУ рядом с коммерческим объектом в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:25:00+03:00

2025-06-17T13:25:00+03:00

2025-06-17T13:38:00+03:00

грайворон

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Три женщины пострадали при детонации дрона ВСУ рядом с коммерческим объектом в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом в городе Грайвороне. Ранены три мирных жителя. В Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратились три женщины, получившие баротравмы. После оказания необходимой помощи бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в здании повреждены фасад и остекление. Также получили повреждения маршрутный автобус и три автомобиля.

https://ria.ru/20250617/tank-2023259945.html

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Варвара Скокшина

грайворон, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия