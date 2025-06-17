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В белгородском Грайвороне три женщины пострадали при детонации дрона - РИА Новости, 17.06.2025
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13:25 17.06.2025 (обновлено: 13:38 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/dron-2023313914.html
В белгородском Грайвороне три женщины пострадали при детонации дрона
В белгородском Грайвороне три женщины пострадали при детонации дрона - РИА Новости, 17.06.2025
В белгородском Грайвороне три женщины пострадали при детонации дрона
Три женщины пострадали при детонации дрона ВСУ рядом с коммерческим объектом в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:25:00+03:00
2025-06-17T13:38:00+03:00
грайворон
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Три женщины пострадали при детонации дрона ВСУ рядом с коммерческим объектом в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом в городе Грайвороне. Ранены три мирных жителя. В Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратились три женщины, получившие баротравмы. После оказания необходимой помощи бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в здании повреждены фасад и остекление. Также получили повреждения маршрутный автобус и три автомобиля.
https://ria.ru/20250617/tank-2023259945.html
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грайворон, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Грайворон, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В белгородском Грайвороне три женщины пострадали при детонации дрона

В белгородском Грайвороне три женщины пострадали при детонации украинского дрона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Москвы
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Три женщины пострадали при детонации дрона ВСУ рядом с коммерческим объектом в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом в городе Грайвороне. Ранены три мирных жителя. В Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратились три женщины, получившие баротравмы. После оказания необходимой помощи бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в здании повреждены фасад и остекление. Также получили повреждения маршрутный автобус и три автомобиля.
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ГрайворонБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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