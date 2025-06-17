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Число пострадавших при украинском обстреле Донецка выросло до 14 - РИА Новости, 17.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 17.06.2025 (обновлено: 13:15 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/donetsk-2023302198.html
Число пострадавших при украинском обстреле Донецка выросло до 14
Число пострадавших при украинском обстреле Донецка выросло до 14 - РИА Новости, 17.06.2025
Число пострадавших при украинском обстреле Донецка выросло до 14
Число пострадавших при обстреле ВСУ жилых кварталов Донецка выросло до 14, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:34:00+03:00
2025-06-17T13:15:00+03:00
донецк
происшествия
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле ВСУ жилых кварталов Донецка выросло до 14, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Сегодня утром ВФУ нанесли ракетный удар по Ленинскому району. В утренний час пик противник атаковал спальные кварталы внутригородского района столицы республики осколочными ракетами (М31) к РСЗО HIMARS. Подтверждены ранения различной степени тяжести 14 гражданских лиц: мужчины 1980, 2002, 2000, 1999, 1997, 1983, 1977, 1997, 1975, 1985 и 1964 годов рождения, женщины 1997, 2000 и 1999 годов рождения", — написал он.Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.Об атаке ВСУ на Донецк ранее сегодня сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его сведениям, четыре человека получили легкие ранения, остальные — средние и тяжелые.Как уточнил представитель Следственного комитета, противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем говорят обнаруженные на месте фрагменты осколков от снарядов. Украинские боевики обстреляли квартал, где нет военной техники.Как передает корреспондент РИА Новости, удар пришелся по зданию вдоль дороги по улице Кирова. Обрушилась крыша двухэтажного дома, повреждено несколько гражданских автомобилей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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353
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Удар ВСУ из РСЗО HIMARS по району Донецка
ВСУ утром нанесли удар из РСЗО HIMARS по району Донецка, где расположены только гражданские объекты и мирное население, сообщил РИА Новости представитель СК. Как заявлял мэр города, ранения в результате этой атаки получили по меньшей мере 10 человек.
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донецк, происшествия, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)
Донецк, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
Число пострадавших при украинском обстреле Донецка выросло до 14

Пушилин: число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка выросло до 14

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле ВСУ жилых кварталов Донецка выросло до 14, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Сегодня утром ВФУ нанесли ракетный удар по Ленинскому району. В утренний час пик противник атаковал спальные кварталы внутригородского района столицы республики осколочными ракетами (М31) к РСЗО HIMARS. Подтверждены ранения различной степени тяжести 14 гражданских лиц: мужчины 1980, 2002, 2000, 1999, 1997, 1983, 1977, 1997, 1975, 1985 и 1964 годов рождения, женщины 1997, 2000 и 1999 годов рождения", — написал он.
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия ударов со стороны ВСУ по Донецку
Последствия ударов со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия ударов со стороны ВСУ по Донецку
Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Об атаке ВСУ на Донецк ранее сегодня сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его сведениям, четыре человека получили легкие ранения, остальные — средние и тяжелые.
Как уточнил представитель Следственного комитета, противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем говорят обнаруженные на месте фрагменты осколков от снарядов. Украинские боевики обстреляли квартал, где нет военной техники.
Как передает корреспондент РИА Новости, удар пришелся по зданию вдоль дороги по улице Кирова. Обрушилась крыша двухэтажного дома, повреждено несколько гражданских автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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