https://ria.ru/20250617/donetsk-2023302198.html

Число пострадавших при украинском обстреле Донецка выросло до 14

Число пострадавших при украинском обстреле Донецка выросло до 14 - РИА Новости, 17.06.2025

Число пострадавших при украинском обстреле Донецка выросло до 14

Число пострадавших при обстреле ВСУ жилых кварталов Донецка выросло до 14, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:34:00+03:00

2025-06-17T12:34:00+03:00

2025-06-17T13:15:00+03:00

донецк

происшествия

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

алексей кулемзин (донецк)

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле ВСУ жилых кварталов Донецка выросло до 14, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Сегодня утром ВФУ нанесли ракетный удар по Ленинскому району. В утренний час пик противник атаковал спальные кварталы внутригородского района столицы республики осколочными ракетами (М31) к РСЗО HIMARS. Подтверждены ранения различной степени тяжести 14 гражданских лиц: мужчины 1980, 2002, 2000, 1999, 1997, 1983, 1977, 1997, 1975, 1985 и 1964 годов рождения, женщины 1997, 2000 и 1999 годов рождения", — написал он.Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.Об атаке ВСУ на Донецк ранее сегодня сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его сведениям, четыре человека получили легкие ранения, остальные — средние и тяжелые.Как уточнил представитель Следственного комитета, противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем говорят обнаруженные на месте фрагменты осколков от снарядов. Украинские боевики обстреляли квартал, где нет военной техники.Как передает корреспондент РИА Новости, удар пришелся по зданию вдоль дороги по улице Кирова. Обрушилась крыша двухэтажного дома, повреждено несколько гражданских автомобилей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар ВСУ из РСЗО HIMARS по району Донецка ВСУ утром нанесли удар из РСЗО HIMARS по району Донецка, где расположены только гражданские объекты и мирное население, сообщил РИА Новости представитель СК. Как заявлял мэр города, ранения в результате этой атаки получили по меньшей мере 10 человек. 2025-06-17T12:34 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, происшествия, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)