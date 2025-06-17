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В СК рассказали подробности обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.06.2025
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12:18 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/donetsk-2023297485.html
В СК рассказали подробности обстрела Донецка со стороны ВСУ
В СК рассказали подробности обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.06.2025
В СК рассказали подробности обстрела Донецка со стороны ВСУ
ВСУ обстреляли жилые районы Донецка из американской РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости представитель Следственного комитета. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:18:00+03:00
2025-06-17T12:18:00+03:00
в мире
донецк
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. ВСУ обстреляли жилые районы Донецка из американской РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости представитель Следственного комитета."В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждение получил жилой дом, в котором находилось мирное население. Противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков от снарядов", — сказал он.Собеседник агентства подчеркнул, огонь велся по кварталу, где не было военной техники. Следователи работают на месте и фиксируют все последствия обстрела.Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, при обстреле Ленинского района пострадали десять человек, шестеро из них — в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести. По информации корреспондента РИА Новости, пострадал двухэтажный жилой дом на улице Кирова. Там обрушилась крыша. Кроме того, получили повреждения несколько автомобилей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Удар ВСУ из РСЗО HIMARS по району Донецка
ВСУ утром нанесли удар из РСЗО HIMARS по району Донецка, где расположены только гражданские объекты и мирное население, сообщил РИА Новости представитель СК. Как заявлял мэр города, ранения в результате этой атаки получили по меньшей мере 10 человек.
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в мире, донецк, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
В мире, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В СК рассказали подробности обстрела Донецка со стороны ВСУ

СК: ВСУ нанесли удар по центру Донецка из американской РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи в Ленинском районе Донецка, где дом получил повреждения вследствие удара ВСУ по городу
Машины скорой помощи в Ленинском районе Донецка, где дом получил повреждения вследствие удара ВСУ по городу - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. ВСУ обстреляли жилые районы Донецка из американской РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости представитель Следственного комитета.
«
"В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждение получил жилой дом, в котором находилось мирное население. Противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков от снарядов", — сказал он.
Собеседник агентства подчеркнул, огонь велся по кварталу, где не было военной техники.
Следователи работают на месте и фиксируют все последствия обстрела.
Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, при обстреле Ленинского района пострадали десять человек, шестеро из них — в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.
По информации корреспондента РИА Новости, пострадал двухэтажный жилой дом на улице Кирова. Там обрушилась крыша. Кроме того, получили повреждения несколько автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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В миреДонецкСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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