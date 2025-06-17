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В СК рассказали подробности обстрела Донецка со стороны ВСУ
В СК рассказали подробности обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.06.2025
В СК рассказали подробности обстрела Донецка со стороны ВСУ
ВСУ обстреляли жилые районы Донецка из американской РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости представитель Следственного комитета. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:18:00+03:00
2025-06-17T12:18:00+03:00
2025-06-17T12:18:00+03:00
в мире
донецк
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. ВСУ обстреляли жилые районы Донецка из американской РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости представитель Следственного комитета."В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждение получил жилой дом, в котором находилось мирное население. Противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков от снарядов", — сказал он.Собеседник агентства подчеркнул, огонь велся по кварталу, где не было военной техники. Следователи работают на месте и фиксируют все последствия обстрела.Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, при обстреле Ленинского района пострадали десять человек, шестеро из них — в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести. По информации корреспондента РИА Новости, пострадал двухэтажный жилой дом на улице Кирова. Там обрушилась крыша. Кроме того, получили повреждения несколько автомобилей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Удар ВСУ из РСЗО HIMARS по району Донецка
ВСУ утром нанесли удар из РСЗО HIMARS по району Донецка, где расположены только гражданские объекты и мирное население, сообщил РИА Новости представитель СК. Как заявлял мэр города, ранения в результате этой атаки получили по меньшей мере 10 человек.
2025-06-17T12:18
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РИА Новости
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в мире, донецк, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
В мире, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В СК рассказали подробности обстрела Донецка со стороны ВСУ
СК: ВСУ нанесли удар по центру Донецка из американской РСЗО HIMARS