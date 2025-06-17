https://ria.ru/20250617/donetsk-2023297485.html

В СК рассказали подробности обстрела Донецка со стороны ВСУ

В СК рассказали подробности обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.06.2025

В СК рассказали подробности обстрела Донецка со стороны ВСУ

ВСУ обстреляли жилые районы Донецка из американской РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости представитель Следственного комитета. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:18:00+03:00

2025-06-17T12:18:00+03:00

2025-06-17T12:18:00+03:00

в мире

донецк

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023275565_0:216:3050:1932_1920x0_80_0_0_d72f16d85e0d122c5417c9515f6fb2c8.jpg

ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. ВСУ обстреляли жилые районы Донецка из американской РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости представитель Следственного комитета."В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждение получил жилой дом, в котором находилось мирное население. Противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков от снарядов", — сказал он.Собеседник агентства подчеркнул, огонь велся по кварталу, где не было военной техники. Следователи работают на месте и фиксируют все последствия обстрела.Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, при обстреле Ленинского района пострадали десять человек, шестеро из них — в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести. По информации корреспондента РИА Новости, пострадал двухэтажный жилой дом на улице Кирова. Там обрушилась крыша. Кроме того, получили повреждения несколько автомобилей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар ВСУ из РСЗО HIMARS по району Донецка ВСУ утром нанесли удар из РСЗО HIMARS по району Донецка, где расположены только гражданские объекты и мирное население, сообщил РИА Новости представитель СК. Как заявлял мэр города, ранения в результате этой атаки получили по меньшей мере 10 человек. 2025-06-17T12:18 true PT1M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, донецк, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины