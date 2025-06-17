https://ria.ru/20250617/donetsk-2023278879.html

В СК рассказали подробности обстрела Донецка со стороны ВСУ

В СК рассказали подробности обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.06.2025

В СК рассказали подробности обстрела Донецка со стороны ВСУ

Обстрел Донецка со стороны ВСУ был совершен из РСЗО HIMARS производства США, удар был нанесен по району, где расположены только гражданские объекты и мирное... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:41:00+03:00

2025-06-17T10:41:00+03:00

2025-06-17T11:11:00+03:00

донецк

сша

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Обстрел Донецка со стороны ВСУ был совершен из РСЗО HIMARS производства США, удар был нанесен по району, где расположены только гражданские объекты и мирное население, рассказал РИА Новости представитель СК РФ."Следователями Следственного комитета России производится фиксация последствий обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Ленинском районе Донецка. В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждение получил жилой дом, в котором находилось мирное население. Противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков от снарядов", - сказал он.Представитель ведомства добавил, что украинские войска вели огонь по кварталу, где отсутствует военная техника."Установлено, что повреждение получил жилой дом в жилом квартале, где отсутствует вооружение и военная техника", - заключил он.

https://ria.ru/20250616/gladkov-2023181510.html

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донецк

сша

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Удар ВСУ из РСЗО HIMARS по району Донецка ВСУ утром нанесли удар из РСЗО HIMARS по району Донецка, где расположены только гражданские объекты и мирное население, сообщил РИА Новости представитель СК. Как заявлял мэр города, ранения в результате этой атаки получили по меньшей мере 10 человек. 2025-06-17T10:41 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, сша, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия