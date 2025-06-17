https://ria.ru/20250617/donetsk-2023278879.html
В СК рассказали подробности обстрела Донецка со стороны ВСУ
В СК рассказали подробности обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.06.2025
В СК рассказали подробности обстрела Донецка со стороны ВСУ
Обстрел Донецка со стороны ВСУ был совершен из РСЗО HIMARS производства США, удар был нанесен по району, где расположены только гражданские объекты и мирное... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:41:00+03:00
2025-06-17T10:41:00+03:00
2025-06-17T11:11:00+03:00
донецк
сша
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Обстрел Донецка со стороны ВСУ был совершен из РСЗО HIMARS производства США, удар был нанесен по району, где расположены только гражданские объекты и мирное население, рассказал РИА Новости представитель СК РФ."Следователями Следственного комитета России производится фиксация последствий обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Ленинском районе Донецка. В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждение получил жилой дом, в котором находилось мирное население. Противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков от снарядов", - сказал он.Представитель ведомства добавил, что украинские войска вели огонь по кварталу, где отсутствует военная техника."Установлено, что повреждение получил жилой дом в жилом квартале, где отсутствует вооружение и военная техника", - заключил он.
https://ria.ru/20250616/gladkov-2023181510.html
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Удар ВСУ из РСЗО HIMARS по району Донецка
ВСУ утром нанесли удар из РСЗО HIMARS по району Донецка, где расположены только гражданские объекты и мирное население, сообщил РИА Новости представитель СК. Как заявлял мэр города, ранения в результате этой атаки получили по меньшей мере 10 человек.
2025-06-17T10:41
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РИА Новости
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донецк, сша, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Донецк, США, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В СК рассказали подробности обстрела Донецка со стороны ВСУ
ВСУ обстреляли Донецк с помощью РЗСО HIMARS американского производства