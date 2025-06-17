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В Донецке десять человек получили ранения при украинском обстреле - РИА Новости, 17.06.2025
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10:14 17.06.2025 (обновлено: 13:01 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/donetsk-2023274651.html
В Донецке десять человек получили ранения при украинском обстреле
В Донецке десять человек получили ранения при украинском обстреле - РИА Новости, 17.06.2025
В Донецке десять человек получили ранения при украинском обстреле
Десять человек получили ранения при обстреле ВСУ жилых кварталов Донецка, сообщил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:14:00+03:00
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вооруженные силы украины
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Десять человек получили ранения при обстреле ВСУ жилых кварталов Донецка, сообщил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин."Находимся сейчас в Ленинском районе. Пострадал жилой дом, два коммунальных предприятия. Разрушения достаточно значительные. Скорая сейчас эвакуировала десять человек, раненых" — сказал он.Уточнятся, что четверо пострадавших получили легкие травмы."Остальные в разной степени тяжести — средние, тяжелые. Всем оказывается квалифицирована медицинская помощь. Аварийные бригады на месте. Следственные органы фиксируют очередное преступление укронацистов против мирного населения", — добавил Кулемзин.Представитель СК указал, что противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем говорят обнаруженные на месте фрагменты осколков от снарядов. ВСУ обстреляли квартал, где нет военной техники. Как передает корреспондент РИА Новости, удар пришелся по зданию вдоль дороги по улице Кирова. Обрушилась крыша двухэтажного дома, повреждено несколько гражданских автомобилей.
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Удар ВСУ из РСЗО HIMARS по району Донецка
ВСУ утром нанесли удар из РСЗО HIMARS по району Донецка, где расположены только гражданские объекты и мирное население, сообщил РИА Новости представитель СК. Как заявлял мэр города, ранения в результате этой атаки получили по меньшей мере 10 человек.
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вооруженные силы украины, донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Вооруженные силы Украины, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Донецке десять человек получили ранения при украинском обстреле

Кулемзин: как минимум 10 человек пострадали при обстреле ВСУ Донецка

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ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Десять человек получили ранения при обстреле ВСУ жилых кварталов Донецка, сообщил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин.
"Находимся сейчас в Ленинском районе. Пострадал жилой дом, два коммунальных предприятия. Разрушения достаточно значительные. Скорая сейчас эвакуировала десять человек, раненых" — сказал он.
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи в Ленинском районе Донецка, где дом получил повреждения вследствие удара ВСУ по городу
Машины скорой помощи в Ленинском районе Донецка, где дом получил повреждения вследствие удара ВСУ по городу - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Машины скорой помощи в Ленинском районе Донецка, где дом получил повреждения вследствие удара ВСУ по городу
Уточнятся, что четверо пострадавших получили легкие травмы.
"Остальные в разной степени тяжести — средние, тяжелые. Всем оказывается квалифицирована медицинская помощь. Аварийные бригады на месте. Следственные органы фиксируют очередное преступление укронацистов против мирного населения", — добавил Кулемзин.
Представитель СК указал, что противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем говорят обнаруженные на месте фрагменты осколков от снарядов. ВСУ обстреляли квартал, где нет военной техники.
Как передает корреспондент РИА Новости, удар пришелся по зданию вдоль дороги по улице Кирова. Обрушилась крыша двухэтажного дома, повреждено несколько гражданских автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Вооруженные силы УкраиныДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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