https://ria.ru/20250617/donetsk-2023274651.html

В Донецке десять человек получили ранения при украинском обстреле

В Донецке десять человек получили ранения при украинском обстреле - РИА Новости, 17.06.2025

В Донецке десять человек получили ранения при украинском обстреле

Десять человек получили ранения при обстреле ВСУ жилых кварталов Донецка, сообщил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:14:00+03:00

2025-06-17T10:14:00+03:00

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вооруженные силы украины

донецк

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Десять человек получили ранения при обстреле ВСУ жилых кварталов Донецка, сообщил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин."Находимся сейчас в Ленинском районе. Пострадал жилой дом, два коммунальных предприятия. Разрушения достаточно значительные. Скорая сейчас эвакуировала десять человек, раненых" — сказал он.Уточнятся, что четверо пострадавших получили легкие травмы."Остальные в разной степени тяжести — средние, тяжелые. Всем оказывается квалифицирована медицинская помощь. Аварийные бригады на месте. Следственные органы фиксируют очередное преступление укронацистов против мирного населения", — добавил Кулемзин.Представитель СК указал, что противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем говорят обнаруженные на месте фрагменты осколков от снарядов. ВСУ обстреляли квартал, где нет военной техники. Как передает корреспондент РИА Новости, удар пришелся по зданию вдоль дороги по улице Кирова. Обрушилась крыша двухэтажного дома, повреждено несколько гражданских автомобилей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Удар ВСУ из РСЗО HIMARS по району Донецка ВСУ утром нанесли удар из РСЗО HIMARS по району Донецка, где расположены только гражданские объекты и мирное население, сообщил РИА Новости представитель СК. Как заявлял мэр города, ранения в результате этой атаки получили по меньшей мере 10 человек. 2025-06-17T10:14 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия, следственный комитет россии (ск рф)