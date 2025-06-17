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Осужденный за взятку Тамбиев должен более 5 миллиардов рублей - РИА Новости, 17.06.2025
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04:52 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/dolg-2023244379.html
Осужденный за взятку Тамбиев должен более 5 миллиардов рублей
Осужденный за взятку Тамбиев должен более 5 миллиардов рублей - РИА Новости, 17.06.2025
Осужденный за взятку Тамбиев должен более 5 миллиардов рублей
Приставы взыскивают с осужденного на 16 лет за рекордную взятку в биткоинах экс-следователя СК РФ Марата Тамбиева более 5 миллиардов рублей, подсчитало РИА... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T04:52:00+03:00
2025-06-17T04:52:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Приставы взыскивают с осужденного на 16 лет за рекордную взятку в биткоинах экс-следователя СК РФ Марата Тамбиева более 5 миллиардов рублей, подсчитало РИА Новости, ознакомившись с данными службы приставов. По информации ФССП РФ, с 2023 по 2025 год приставы возбуждали на Тамбиева несколько исполнительных производств, а именно арест имущества, уголовный штраф, конфискация денежных средств по УК РФ, взыскание в пользу государства, а также обращение объектов движимого и недвижимого имущества в доход государства. Общая сумма долга экс-следователя составляет более 5,1 миллиарда рублей, из которых 4,6 миллиарда по "иным взысканиям имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации", 500 миллионов по "уголовному штрафу как дополнительному виду наказания". Помимо прочего, с него взыскивают два штрафа по пять тысяч рублей по исполнительскому сбору. Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте, и обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, после чего он был задержан. Позже арестовали его подчинённую Кристину Ляховенко. По версии следствия, она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, по данным следствия, они не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей. Балашихинский городской суд в октябре 2024 года назначил Тамбиеву 16 лет колонии строгого режима. Ему и его подчиненной Ляховенко вменили несколько эпизодов взяточничества, превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов. Всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллиона долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России. В январе 2025 года Московским областным судом сумма взыскания была снижена с 7 миллиардов до 4,5 миллиардов рублей, а также по иску Генпрокуратуры Никулинский суд Москвы изъял в доход государства его имущество.
https://ria.ru/20250612/tambiev-2022408833.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Осужденный за взятку Тамбиев должен более 5 миллиардов рублей

Осужденный за рекордную взятку Тамбиев должен более 5 миллиардов рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБывший следователь СК РФ Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на 7 млрд рублей, на заседании в Балашихинском городском суде
Бывший следователь СК РФ Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на 7 млрд рублей, на заседании в Балашихинском городском суде - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Бывший следователь СК РФ Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на 7 млрд рублей, на заседании в Балашихинском городском суде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Приставы взыскивают с осужденного на 16 лет за рекордную взятку в биткоинах экс-следователя СК РФ Марата Тамбиева более 5 миллиардов рублей, подсчитало РИА Новости, ознакомившись с данными службы приставов.
По информации ФССП РФ, с 2023 по 2025 год приставы возбуждали на Тамбиева несколько исполнительных производств, а именно арест имущества, уголовный штраф, конфискация денежных средств по УК РФ, взыскание в пользу государства, а также обращение объектов движимого и недвижимого имущества в доход государства.
Бывший следователь СК РФ Марат Тамбиев - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Суд обязал экс-следователя Тамбиева оплатить долги по ЖКХ
12 июня, 03:43
Общая сумма долга экс-следователя составляет более 5,1 миллиарда рублей, из которых 4,6 миллиарда по "иным взысканиям имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации", 500 миллионов по "уголовному штрафу как дополнительному виду наказания". Помимо прочего, с него взыскивают два штрафа по пять тысяч рублей по исполнительскому сбору.
Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте, и обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, после чего он был задержан.
Бывший следователь СК России Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на семь миллиардов рублей - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Суд обратил в доход государства имущество экс-следователя Тамбиева
17 января, 12:42
Позже арестовали его подчинённую Кристину Ляховенко. По версии следствия, она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, по данным следствия, они не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.
Балашихинский городской суд в октябре 2024 года назначил Тамбиеву 16 лет колонии строгого режима. Ему и его подчиненной Ляховенко вменили несколько эпизодов взяточничества, превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов. Всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллиона долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России.
В январе 2025 года Московским областным судом сумма взыскания была снижена с 7 миллиардов до 4,5 миллиардов рублей, а также по иску Генпрокуратуры Никулинский суд Москвы изъял в доход государства его имущество.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Экс-замглавврача и бухгалтера роддома в Орле оштрафовали за взятки
Вчера, 19:50
 
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