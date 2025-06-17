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Дмитриев прокомментировал заявление Трампа о санкциях - РИА Новости, 17.06.2025
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01:52 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/dmitriev-2023234363.html
Дмитриев прокомментировал заявление Трампа о санкциях
Дмитриев прокомментировал заявление Трампа о санкциях - РИА Новости, 17.06.2025
Дмитриев прокомментировал заявление Трампа о санкциях
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американский... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T01:52:00+03:00
2025-06-17T01:52:00+03:00
россия
сша
дональд трамп
кирилл дмитриев
джо байден
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американский президент Дональд Трамп признает, что антироссийские санкции США стоят Вашингтону огромных денег. В понедельник Трамп заявил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. "Президент Трамп признаёт, что санкции США против России обходятся Америке в огромные суммы денег, и говорит, что пора дать миру шанс", - написал Дмитриев в соцсети X. Глава РФПИ добавил, что, по подсчетам, из-за антироссийских санкций американский бизнес потерял более 300 миллиардов долларов потенциальной прибыли. Позже Дмитриев отметил, что американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за "тупости" экс-президента США Джо Байдена, который ввел антироссийские санкции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023231235.html
https://ria.ru/20250614/dmitriev-2022819804.html
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россия, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, джо байден, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Джо Байден, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев прокомментировал заявление Трампа о санкциях

Дмитриев: Трамп признает, что антироссийские санкции стоят США огромных денег

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американский президент Дональд Трамп признает, что антироссийские санкции США стоят Вашингтону огромных денег.
В понедельник Трамп заявил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Дмитриев заявил, что Трамп разоблачил провокаторов-глобалистов
01:04
"Президент Трамп признаёт, что санкции США против России обходятся Америке в огромные суммы денег, и говорит, что пора дать миру шанс", - написал Дмитриев в соцсети X.
Глава РФПИ добавил, что, по подсчетам, из-за антироссийских санкций американский бизнес потерял более 300 миллиардов долларов потенциальной прибыли. Позже Дмитриев отметил, что американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за "тупости" экс-президента США Джо Байдена, который ввел антироссийские санкции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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