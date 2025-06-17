https://ria.ru/20250617/chp-2023421994.html

Бизнесмен Карапетян заявил, что силовики сломали руки двум людям у его дома

Бизнесмен Карапетян заявил, что силовики сломали руки двум людям у его дома - РИА Новости, 17.06.2025

Бизнесмен Карапетян заявил, что силовики сломали руки двум людям у его дома

Российский бизнесмен Самвел Карапетян сообщил RT, что силовики сломали руки двум людям, которые были в числе собравшихся поддержать его у дома в Ереване. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T20:53:00+03:00

2025-06-17T20:53:00+03:00

2025-06-17T22:11:00+03:00

преследование карапетяна в армении

ереван

армения

самвел карапетян

ташир

армянская апостольская церковь

никол пашинян

россия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российский бизнесмен Самвел Карапетян сообщил RT, что силовики сломали руки двум людям, которые были в числе собравшихся поддержать его у дома в Ереване.Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах."Силовики сломали руки двум людям, которые собрались поддержать Самвела Карапетяна у его дома в Ереване. Об этом сам президент группы "Ташир" сообщил RT", - говорится в сообщении.Также отмечается, что бизнесмен подтвердил, что были задержаны 45 его сторонников.Ранее президент ГК "Ташир" Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023429991.html

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Группа людей у дома российского бизнесмена Карапетяна Люди у дома российского бизнесмена Карапетяна в Ереване по-прежнему не расходятся, сообщает корреспондент РИА Новости 2025-06-17T20:53 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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