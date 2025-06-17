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Участок рядом со строящейся станцией метро "Кленовый бульвар" благоустроят - РИА Новости, 17.06.2025
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10:10 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/bulvar-2023273667.html
Участок рядом со строящейся станцией метро "Кленовый бульвар" благоустроят
Участок рядом со строящейся станцией метро "Кленовый бульвар" благоустроят - РИА Новости, 17.06.2025
Участок рядом со строящейся станцией метро "Кленовый бульвар" благоустроят
Территория возле строящейся станции московского метро "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии ждет комплексное благоустройство с озеленением, рассказал гендиректор РИА Новости, 17.06.2025
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Территория возле строящейся станции московского метро "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии ждет комплексное благоустройство с озеленением, рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман."Проект создания станции будет включать комплексное благоустройство территории с озеленением, мощением дорожек и установкой современных лавочек и других малых архитектурных форм, что позволит вписать транспортный объект в городскую среду", - приводит слова Гамана пресс-служба столичного градкомплекса.Он отметил, что на данный момент на станции “Кленовый бульвар” завершается вынос инженерных коммуникаций из зоны работ, а также возводится ограждение конструкции котлована.Следующий этап строительства подразумевает устройство временной объездной дороги между улицей Новинки и Кленовым бульваром, после чего будет начата разработка котлована.
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москва, градостроительный комплекс москвы, максим гаман
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Максим Гаман
Участок рядом со строящейся станцией метро "Кленовый бульвар" благоустроят

Москва благоустроит участок возле строящейся станции метро "Кленовый бульвар"

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыЗавершено благоустройство возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" в Москве
Завершено благоустройство возле станции БКЛ Кленовый бульвар в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Завершено благоустройство возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" в Москве
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Территория возле строящейся станции московского метро "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии ждет комплексное благоустройство с озеленением, рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.
"Проект создания станции будет включать комплексное благоустройство территории с озеленением, мощением дорожек и установкой современных лавочек и других малых архитектурных форм, что позволит вписать транспортный объект в городскую среду", - приводит слова Гамана пресс-служба столичного градкомплекса.
Он отметил, что на данный момент на станции “Кленовый бульвар” завершается вынос инженерных коммуникаций из зоны работ, а также возводится ограждение конструкции котлована.
Следующий этап строительства подразумевает устройство временной объездной дороги между улицей Новинки и Кленовым бульваром, после чего будет начата разработка котлована.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыМаксим Гаман
 
 
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