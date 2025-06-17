https://ria.ru/20250617/bulvar-2023273667.html

Участок рядом со строящейся станцией метро "Кленовый бульвар" благоустроят

Участок рядом со строящейся станцией метро "Кленовый бульвар" благоустроят - РИА Новости, 17.06.2025

Участок рядом со строящейся станцией метро "Кленовый бульвар" благоустроят

Территория возле строящейся станции московского метро "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии ждет комплексное благоустройство с озеленением, рассказал гендиректор РИА Новости, 17.06.2025

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москва

градостроительный комплекс москвы

максим гаман

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Территория возле строящейся станции московского метро "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии ждет комплексное благоустройство с озеленением, рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман."Проект создания станции будет включать комплексное благоустройство территории с озеленением, мощением дорожек и установкой современных лавочек и других малых архитектурных форм, что позволит вписать транспортный объект в городскую среду", - приводит слова Гамана пресс-служба столичного градкомплекса.Он отметил, что на данный момент на станции “Кленовый бульвар” завершается вынос инженерных коммуникаций из зоны работ, а также возводится ограждение конструкции котлована.Следующий этап строительства подразумевает устройство временной объездной дороги между улицей Новинки и Кленовым бульваром, после чего будет начата разработка котлована.

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