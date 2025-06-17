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Участок рядом со строящейся станцией метро "Кленовый бульвар" благоустроят
Участок рядом со строящейся станцией метро "Кленовый бульвар" благоустроят - РИА Новости, 17.06.2025
Участок рядом со строящейся станцией метро "Кленовый бульвар" благоустроят
Территория возле строящейся станции московского метро "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии ждет комплексное благоустройство с озеленением, рассказал гендиректор РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:10:00+03:00
2025-06-17T10:10:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Территория возле строящейся станции московского метро "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии ждет комплексное благоустройство с озеленением, рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман."Проект создания станции будет включать комплексное благоустройство территории с озеленением, мощением дорожек и установкой современных лавочек и других малых архитектурных форм, что позволит вписать транспортный объект в городскую среду", - приводит слова Гамана пресс-служба столичного градкомплекса.Он отметил, что на данный момент на станции “Кленовый бульвар” завершается вынос инженерных коммуникаций из зоны работ, а также возводится ограждение конструкции котлована.Следующий этап строительства подразумевает устройство временной объездной дороги между улицей Новинки и Кленовым бульваром, после чего будет начата разработка котлована.
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москва, градостроительный комплекс москвы, максим гаман
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Максим Гаман
Участок рядом со строящейся станцией метро "Кленовый бульвар" благоустроят
Москва благоустроит участок возле строящейся станции метро "Кленовый бульвар"
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Территория возле строящейся станции московского метро "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии ждет комплексное благоустройство с озеленением, рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.
"Проект создания станции будет включать комплексное благоустройство территории с озеленением, мощением дорожек и установкой современных лавочек и других малых архитектурных форм, что позволит вписать транспортный объект в городскую среду", - приводит слова Гамана пресс-служба столичного градкомплекса.
Он отметил, что на данный момент на станции “Кленовый бульвар” завершается вынос инженерных коммуникаций из зоны работ, а также возводится ограждение конструкции котлована.
Следующий этап строительства подразумевает устройство временной объездной дороги между улицей Новинки и Кленовым бульваром, после чего будет начата разработка котлована.