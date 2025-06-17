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Украинские дроны атаковали семь населенных пунктов Белгородской области
Украинские дроны атаковали семь населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 17.06.2025
Украинские дроны атаковали семь населенных пунктов Белгородской области
Украинские дроны атаковали семь населенных пунктов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T20:21:00+03:00
2025-06-17T20:21:00+03:00
2025-06-17T20:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Украинские дроны атаковали семь населенных пунктов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе в хуторе Церковный беспилотник нанёс удар по сельхозпредприятию — в одном из корпусов пробита кровля. В посёлке Октябрьский от детонации дрона о землю повреждён забор частного домовладения. В городе Шебекино в результате атаки беспилотника в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также повреждены три легковых автомобиля. Второй FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Муром FPV-дрон атаковал частное домовладение. Грузовой автомобиль подвергся атаке дрона в селе Старовщина. В районе села Волчья Александровка Волоконовского района FPV-дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта. По данным губернатора, в городе Грайворон от удара дрона выбито боковое стекло микроавтобуса.
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Украинские дроны атаковали семь населенных пунктов Белгородской области
Гладков: украинские дроны атаковали семь населенных пунктов Белгородской области