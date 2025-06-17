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Глава поселения в Курской области погиб при атаке дронов ВСУ

Глава поселения в Курской области погиб при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025

Глава поселения в Курской области погиб при атаке дронов ВСУ

Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко погиб при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-17T20:06:00+03:00

2025-06-17T20:06:00+03:00

2025-06-18T00:13:00+03:00

курская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

суджанский район

происшествия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 17 июн — РИА Новости. Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко погиб при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Как уточнил глава региона, дрон ВСУ попал в автомобиль Гаркавенко, когда тот ехал возле села Борисполье Ракитянского района. От полученных ранений он погиб на месте.Гладков выразил соболезнование родным и близким погибшего.После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью дронов.В регионе действует режим контртеррористической операции.

курская область

суджанский район

белгородская область

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2025

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курская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, суджанский район, происшествия, белгородская область