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Глава поселения в Курской области погиб при атаке дронов ВСУ
Глава поселения в Курской области погиб при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025
Глава поселения в Курской области погиб при атаке дронов ВСУ
Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко погиб при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-17T20:06:00+03:00
2025-06-17T20:06:00+03:00
2025-06-18T00:13:00+03:00
курская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
суджанский район
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 17 июн — РИА Новости. Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко погиб при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Как уточнил глава региона, дрон ВСУ попал в автомобиль Гаркавенко, когда тот ехал возле села Борисполье Ракитянского района. От полученных ранений он погиб на месте.Гладков выразил соболезнование родным и близким погибшего.После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью дронов.В регионе действует режим контртеррористической операции.
курская область
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курская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, суджанский район, происшествия, белгородская область
Курская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Суджанский район, Происшествия, Белгородская область
Глава поселения в Курской области погиб при атаке дронов ВСУ
Глава Гончаровского поселения в Курской области погиб при атаке дронов ВСУ