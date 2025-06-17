Рейтинг@Mail.ru
Глава поселения в Курской области погиб при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 17.06.2025 (обновлено: 00:13 18.06.2025)
https://ria.ru/20250617/bpla-2023413771.html
Глава поселения в Курской области погиб при атаке дронов ВСУ
Глава поселения в Курской области погиб при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025
Глава поселения в Курской области погиб при атаке дронов ВСУ
Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко погиб при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-17T20:06:00+03:00
2025-06-18T00:13:00+03:00
курская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
суджанский район
происшествия
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2d99b470ac597b52db925897740eb79.jpg
БЕЛГОРОД, 17 июн — РИА Новости. Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко погиб при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Как уточнил глава региона, дрон ВСУ попал в автомобиль Гаркавенко, когда тот ехал возле села Борисполье Ракитянского района. От полученных ранений он погиб на месте.Гладков выразил соболезнование родным и близким погибшего.После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью дронов.В регионе действует режим контртеррористической операции.
курская область
суджанский район
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c62c949423f247f18ad65b5d6c2b05f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, суджанский район, происшествия, белгородская область
Курская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Суджанский район, Происшествия, Белгородская область
Глава поселения в Курской области погиб при атаке дронов ВСУ

Глава Гончаровского поселения в Курской области погиб при атаке дронов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 17 июн — РИА Новости. Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко погиб при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Как уточнил глава региона, дрон ВСУ попал в автомобиль Гаркавенко, когда тот ехал возле села Борисполье Ракитянского района. От полученных ранений он погиб на месте.
Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко
Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко
Гладков выразил соболезнование родным и близким погибшего.
После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью дронов.
В регионе действует режим контртеррористической операции.
 
Курская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковСуджанский районПроисшествияБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала