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Раненного в Курской области главу района выписали из больницы - РИА Новости, 17.06.2025
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16:23 17.06.2025 (обновлено: 17:42 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/bpla-2023359493.html
Раненного в Курской области главу района выписали из больницы
Раненного в Курской области главу района выписали из больницы - РИА Новости, 17.06.2025
Раненного в Курской области главу района выписали из больницы
КУРСК, 17 июн - РИА Новости. Раненный в результате атаки украинского дрона глава Беловского района Курской области Николай Волобуев рассказал, что его выписали... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:23:00+03:00
2025-06-17T17:42:00+03:00
беловский район
курская область
россия
николай волобуев
александр хинштейн
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 17 июн - РИА Новости. Раненный в результате атаки украинского дрона глава Беловского района Курской области Николай Волобуев рассказал, что его выписали из больницы после проведенной операции в столичной клинике.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 22 мая заявил, что Волобуев получил травму бедра и руки после атаки дрона ВСУ на его автомобиль. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин позвонил по телефону главе Беловского района и пожелал ему выздоровления. Хинштейн 23 мая уточнил, что Волобуева экстренно доставили в Москву, где ему провели операцию."Двадцать второго мая мою машину атаковал FPV-дрон. Проведенная после полученных травм операция прошла успешно. Сегодня мое лечение завершилось: я выписываюсь из медицинского учреждения для дальнейшей реабилитации в Курскую областную больницу", - написал Волобуев в своем Telegram-канале.Кроме того, глава Беловского района поблагодарил всех за поддержку и пожелания выздоровления."Прежде всего огромную поддержку - как вы уже знаете - выразил Путин. Было очень неожиданно. Огромное ему спасибо за внимание, заботу обо всех, для него важен каждый уголок нашей великой страны. Глубокая благодарность Хинштейну за поддержку и участие", - подчеркнул Волобуев.Хинштейн сообщил, что пообщался с Волобуевым."У главы приграничного района были серьезные травмы, но медики сделали все возможное, чтобы в кратчайшие сроки поставить его на ноги! Благодарю наших врачей за чуткость, профессионализм и отзывчивость… Уже поговорил с главой Беловского района: настрой хороший, (он - ред.) направляется домой, будет проходить реабилитацию в Курской областной больнице. Это займет около десяти дней", - написал врио губернатора Курской области в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250617/opasnost-2023246977.html
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беловский район, курская область, россия, николай волобуев, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Беловский район, Курская область, Россия, Николай Волобуев, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Раненного в Курской области главу района выписали из больницы

Раненный после атаки дрона глава Курской области Волобуев выписался из больницы

© Фото : Николай Волобуев/ВКонтактеНиколай Волобуев
Николай Волобуев - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : Николай Волобуев/ВКонтакте
Николай Волобуев. Архивное фото
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КУРСК, 17 июн - РИА Новости. Раненный в результате атаки украинского дрона глава Беловского района Курской области Николай Волобуев рассказал, что его выписали из больницы после проведенной операции в столичной клинике.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 22 мая заявил, что Волобуев получил травму бедра и руки после атаки дрона ВСУ на его автомобиль. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин позвонил по телефону главе Беловского района и пожелал ему выздоровления. Хинштейн 23 мая уточнил, что Волобуева экстренно доставили в Москву, где ему провели операцию.
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"Двадцать второго мая мою машину атаковал FPV-дрон. Проведенная после полученных травм операция прошла успешно. Сегодня мое лечение завершилось: я выписываюсь из медицинского учреждения для дальнейшей реабилитации в Курскую областную больницу", - написал Волобуев в своем Telegram-канале.
Кроме того, глава Беловского района поблагодарил всех за поддержку и пожелания выздоровления.
"Прежде всего огромную поддержку - как вы уже знаете - выразил Путин. Было очень неожиданно. Огромное ему спасибо за внимание, заботу обо всех, для него важен каждый уголок нашей великой страны. Глубокая благодарность Хинштейну за поддержку и участие", - подчеркнул Волобуев.
Хинштейн сообщил, что пообщался с Волобуевым.
"У главы приграничного района были серьезные травмы, но медики сделали все возможное, чтобы в кратчайшие сроки поставить его на ноги! Благодарю наших врачей за чуткость, профессионализм и отзывчивость… Уже поговорил с главой Беловского района: настрой хороший, (он - ред.) направляется домой, будет проходить реабилитацию в Курской областной больнице. Это займет около десяти дней", - написал врио губернатора Курской области в своем Telegram-канале.
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Беловский районКурская областьРоссияНиколай ВолобуевАлександр ХинштейнВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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