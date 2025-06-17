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Раненного в Курской области главу района выписали из больницы

Раненного в Курской области главу района выписали из больницы - РИА Новости, 17.06.2025

Раненного в Курской области главу района выписали из больницы

КУРСК, 17 июн - РИА Новости. Раненный в результате атаки украинского дрона глава Беловского района Курской области Николай Волобуев рассказал, что его выписали... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:23:00+03:00

2025-06-17T16:23:00+03:00

2025-06-17T17:42:00+03:00

беловский район

курская область

россия

николай волобуев

александр хинштейн

владимир путин

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 17 июн - РИА Новости. Раненный в результате атаки украинского дрона глава Беловского района Курской области Николай Волобуев рассказал, что его выписали из больницы после проведенной операции в столичной клинике.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 22 мая заявил, что Волобуев получил травму бедра и руки после атаки дрона ВСУ на его автомобиль. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин позвонил по телефону главе Беловского района и пожелал ему выздоровления. Хинштейн 23 мая уточнил, что Волобуева экстренно доставили в Москву, где ему провели операцию."Двадцать второго мая мою машину атаковал FPV-дрон. Проведенная после полученных травм операция прошла успешно. Сегодня мое лечение завершилось: я выписываюсь из медицинского учреждения для дальнейшей реабилитации в Курскую областную больницу", - написал Волобуев в своем Telegram-канале.Кроме того, глава Беловского района поблагодарил всех за поддержку и пожелания выздоровления."Прежде всего огромную поддержку - как вы уже знаете - выразил Путин. Было очень неожиданно. Огромное ему спасибо за внимание, заботу обо всех, для него важен каждый уголок нашей великой страны. Глубокая благодарность Хинштейну за поддержку и участие", - подчеркнул Волобуев.Хинштейн сообщил, что пообщался с Волобуевым."У главы приграничного района были серьезные травмы, но медики сделали все возможное, чтобы в кратчайшие сроки поставить его на ноги! Благодарю наших врачей за чуткость, профессионализм и отзывчивость… Уже поговорил с главой Беловского района: настрой хороший, (он - ред.) направляется домой, будет проходить реабилитацию в Курской областной больнице. Это займет около десяти дней", - написал врио губернатора Курской области в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250617/opasnost-2023246977.html

https://ria.ru/20250617/bpla-2023295084.html

беловский район

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беловский район, курская область, россия, николай волобуев, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия