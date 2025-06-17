https://ria.ru/20250617/bpla-2023295084.html
ПВО уничтожила 24 БПЛА над Крымом и тремя областями
ПВО уничтожила 24 БПЛА над Крымом и тремя областями - РИА Новости, 17.06.2025
ПВО уничтожила 24 БПЛА над Крымом и тремя областями
Российские средства ПВО с 8.00 до 12.00 мск уничтожили 14 украинских беспилотников над Брянской областью, четыре - над Калужской, три - над Тульской, один - над РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:05:00+03:00
2025-06-17T12:05:00+03:00
2025-06-17T12:08:00+03:00
республика крым
белгородская область
россия
брянская область
тульская область
безопасность
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО с 8.00 до 12.00 мск уничтожили 14 украинских беспилотников над Брянской областью, четыре - над Калужской, три - над Тульской, один - над Белгородской и два - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Семнадцатого июня с 8.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Калужской области, три – над территорией Тульской области, два – над территорией Республики Крым и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250617/bespilotnik-2023244092.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, белгородская область, россия, брянская область, тульская область, безопасность
Республика Крым, Белгородская область, Россия, Брянская область, Тульская область, Безопасность
ПВО уничтожила 24 БПЛА над Крымом и тремя областями
Над Крымом, Брянской, Калужской, Тульской и Белгородской областями сбили 24 БПЛА