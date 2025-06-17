https://ria.ru/20250617/bpla-2023295084.html

ПВО уничтожила 24 БПЛА над Крымом и тремя областями

ПВО уничтожила 24 БПЛА над Крымом и тремя областями - РИА Новости, 17.06.2025

ПВО уничтожила 24 БПЛА над Крымом и тремя областями

Российские средства ПВО с 8.00 до 12.00 мск уничтожили 14 украинских беспилотников над Брянской областью, четыре - над Калужской, три - над Тульской, один - над РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:05:00+03:00

2025-06-17T12:05:00+03:00

2025-06-17T12:08:00+03:00

республика крым

белгородская область

россия

брянская область

тульская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО с 8.00 до 12.00 мск уничтожили 14 украинских беспилотников над Брянской областью, четыре - над Калужской, три - над Тульской, один - над Белгородской и два - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Семнадцатого июня с 8.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Калужской области, три – над территорией Тульской области, два – над территорией Республики Крым и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250617/bespilotnik-2023244092.html

республика крым

белгородская область

россия

брянская область

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика крым, белгородская область, россия, брянская область, тульская область, безопасность