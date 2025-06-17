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ПВО вечером и ночью сбила 198 украинских беспилотников
ПВО вечером и ночью сбила 198 украинских беспилотников - РИА Новости, 17.06.2025
ПВО вечером и ночью сбила 198 украинских беспилотников
Средства ПВО с вечера понедельника уничтожили 198 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T08:07:00+03:00
2025-06-17T08:07:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Средства ПВО с вечера понедельника уничтожили 198 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, сообщили в Минобороны."С 20:00 мск 16 июня <...> перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, 147 дронов противника сбили в период с 23:30 мск до 7:00 мск в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областях и над территорией Московского региона.ВСУ практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250616/minoborony-2023121910.html
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