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ПВО вечером и ночью сбила 198 украинских беспилотников - РИА Новости, 17.06.2025
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08:07 17.06.2025 (обновлено: 08:30 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/bpla-2023255153.html
ПВО вечером и ночью сбила 198 украинских беспилотников
ПВО вечером и ночью сбила 198 украинских беспилотников - РИА Новости, 17.06.2025
ПВО вечером и ночью сбила 198 украинских беспилотников
Средства ПВО с вечера понедельника уничтожили 198 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T08:07:00+03:00
2025-06-17T08:30:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Средства ПВО с вечера понедельника уничтожили 198 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, сообщили в Минобороны."С 20:00 мск 16 июня &lt;...&gt; перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, 147 дронов противника сбили в период с 23:30 мск до 7:00 мск в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областях и над территорией Московского региона.ВСУ практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250616/minoborony-2023121910.html
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безопасность, тульская область, липецкая область, орловская область, воронежская область, тверская область, брянская область, белгородская область, тамбовская область
Безопасность, Тульская область, Липецкая область, Орловская область, Воронежская область, Тверская область, Брянская область, Белгородская область, Тамбовская область

ПВО вечером и ночью сбила 198 украинских беспилотников

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Средства ПВО с вечера понедельника уничтожили 198 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"С 20:00 мск 16 июня <...> перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.
Уничтожение Геранями пунктов управления дронами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Минобороны показало уничтожение пунктов управления дронами ВСУ в ДНР
Вчера, 14:10
Как уточнили в ведомстве, 147 дронов противника сбили в период с 23:30 мск до 7:00 мск в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областях и над территорией Московского региона.
ВСУ практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18
 
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