https://ria.ru/20250617/bloomberg-2023332481.html

"Единственный лидер". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине

"Единственный лидер". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 17.06.2025

"Единственный лидер". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине

Только президент России Владимир Путин смог за последнее время долго пообщаться с американским лидером Дональдом Трампом, пишет Bloomberg. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:35:00+03:00

2025-06-17T14:35:00+03:00

2025-06-17T14:35:00+03:00

в мире

сша

иран

израиль

дональд трамп

владимир путин

g7

обострение отношений сша и ирана

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Только президент России Владимир Путин смог за последнее время долго пообщаться с американским лидером Дональдом Трампом, пишет Bloomberg."Саммит G7 когда-то был местом, где США обсуждали подобные ситуации (конфликт Ирана и Израиля — Прим. ред) с единомышленниками. <…> Западные союзники, похоже, мало что знают о планах Белого дома. Вместо этого Владимир Путин, возможно, является единственным лидером, который подробно поговорил с Трампом после того, как позвонил ему в субботу в день его рождения", — говорится в публикации.Саммит "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский лидер преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, отметил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Позже он уточнил, что сделал это не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для "чего-то гораздо более серьезного".В субботу Путин и Трамп провели очередной телефонный разговор. Главы государств отметили желание завершить конфликт на Украине мирным способом. Российский лидер особо подчеркнул, что Москва придерживается стамбульских договоренностей и готова продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023313733.html

https://ria.ru/20250617/vstrecha-2023292320.html

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в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, владимир путин, g7, обострение отношений сша и ирана