Молдавский блок "Победа" выступил за восстановление отношений с Россией
Оппозиционный молдавский блок Победа выступил за восстановление отношений с РФ
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Оппозиционный молдавский блок "Победа" выступает за восстановление добрососедских, взаимовыгодных и уважительных отношений с Россией, сообщает во вторник пресс-служба политформирования.
В пресс-службе отметили, что представители блока "Победа" приняли участие в торжественном приеме ко Дню России, организованном посольством Российской Федерации в Кишиневе. В лице российского посла Олега Озерова они еще раз поздравили всех россиян с государственным праздником.
"Для нас это тоже — особый день… Действующая власть в Молдове, к сожалению, сознательно разрушает диалог с Россией, игнорируя интересы и чувства граждан. В этих условиях блок "Победа" выступает за восстановление добрососедских, взаимовыгодных и уважительных отношений между странами. В том числе, на их основе можно построить стабильное и достойное будущее для всей Молдовы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.
В политформировании напоминают, что в России проживает самая многочисленная молдавская диаспора. "Сотни тысяч наших соотечественников нашли там работу, поддержку и второй дом. Поэтому сегодня особенно важно сохранять и укреплять связи между нашими народами", - подчеркивается в сообщении.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.