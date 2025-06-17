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Молдавский блок "Победа" выступил за восстановление отношений с Россией - РИА Новости, 17.06.2025
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11:39 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/blok-2023291454.html
Молдавский блок "Победа" выступил за восстановление отношений с Россией
Молдавский блок "Победа" выступил за восстановление отношений с Россией - РИА Новости, 17.06.2025
Молдавский блок "Победа" выступил за восстановление отношений с Россией
Оппозиционный молдавский блок "Победа" выступает за восстановление добрососедских, взаимовыгодных и уважительных отношений с Россией, сообщает во вторник... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T11:39:00+03:00
2025-06-17T11:39:00+03:00
россия
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Оппозиционный молдавский блок "Победа" выступает за восстановление добрососедских, взаимовыгодных и уважительных отношений с Россией, сообщает во вторник пресс-служба политформирования. В пресс-службе отметили, что представители блока "Победа" приняли участие в торжественном приеме ко Дню России, организованном посольством Российской Федерации в Кишиневе. В лице российского посла Олега Озерова они еще раз поздравили всех россиян с государственным праздником. "Для нас это тоже — особый день… Действующая власть в Молдове, к сожалению, сознательно разрушает диалог с Россией, игнорируя интересы и чувства граждан. В этих условиях блок "Победа" выступает за восстановление добрососедских, взаимовыгодных и уважительных отношений между странами. В том числе, на их основе можно построить стабильное и достойное будущее для всей Молдовы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. В политформировании напоминают, что в России проживает самая многочисленная молдавская диаспора. "Сотни тысяч наших соотечественников нашли там работу, поддержку и второй дом. Поэтому сегодня особенно важно сохранять и укреплять связи между нашими народами", - подчеркивается в сообщении. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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россия, молдавия, кишинев
Россия, Молдавия, Кишинев
Молдавский блок "Победа" выступил за восстановление отношений с Россией

Оппозиционный молдавский блок Победа выступил за восстановление отношений с РФ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Оппозиционный молдавский блок "Победа" выступает за восстановление добрососедских, взаимовыгодных и уважительных отношений с Россией, сообщает во вторник пресс-служба политформирования.
В пресс-службе отметили, что представители блока "Победа" приняли участие в торжественном приеме ко Дню России, организованном посольством Российской Федерации в Кишиневе. В лице российского посла Олега Озерова они еще раз поздравили всех россиян с государственным праздником.
"Для нас это тоже — особый день… Действующая власть в Молдове, к сожалению, сознательно разрушает диалог с Россией, игнорируя интересы и чувства граждан. В этих условиях блок "Победа" выступает за восстановление добрососедских, взаимовыгодных и уважительных отношений между странами. В том числе, на их основе можно построить стабильное и достойное будущее для всей Молдовы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.
В политформировании напоминают, что в России проживает самая многочисленная молдавская диаспора. "Сотни тысяч наших соотечественников нашли там работу, поддержку и второй дом. Поэтому сегодня особенно важно сохранять и укреплять связи между нашими народами", - подчеркивается в сообщении.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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