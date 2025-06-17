https://ria.ru/20250617/blok-2023291454.html

Молдавский блок "Победа" выступил за восстановление отношений с Россией

Молдавский блок "Победа" выступил за восстановление отношений с Россией - РИА Новости, 17.06.2025

Молдавский блок "Победа" выступил за восстановление отношений с Россией

Оппозиционный молдавский блок "Победа" выступает за восстановление добрососедских, взаимовыгодных и уважительных отношений с Россией, сообщает во вторник... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T11:39:00+03:00

2025-06-17T11:39:00+03:00

2025-06-17T11:39:00+03:00

россия

молдавия

кишинев

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КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Оппозиционный молдавский блок "Победа" выступает за восстановление добрососедских, взаимовыгодных и уважительных отношений с Россией, сообщает во вторник пресс-служба политформирования. В пресс-службе отметили, что представители блока "Победа" приняли участие в торжественном приеме ко Дню России, организованном посольством Российской Федерации в Кишиневе. В лице российского посла Олега Озерова они еще раз поздравили всех россиян с государственным праздником. "Для нас это тоже — особый день… Действующая власть в Молдове, к сожалению, сознательно разрушает диалог с Россией, игнорируя интересы и чувства граждан. В этих условиях блок "Победа" выступает за восстановление добрососедских, взаимовыгодных и уважительных отношений между странами. В том числе, на их основе можно построить стабильное и достойное будущее для всей Молдовы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. В политформировании напоминают, что в России проживает самая многочисленная молдавская диаспора. "Сотни тысяч наших соотечественников нашли там работу, поддержку и второй дом. Поэтому сегодня особенно важно сохранять и укреплять связи между нашими народами", - подчеркивается в сообщении. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20250604/mid-2020888895.html

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молдавия

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россия, молдавия, кишинев