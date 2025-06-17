https://ria.ru/20250617/bespilotniki-2023270366.html

При уничтожении беспилотников в Брянской области никто не пострадал

При уничтожении беспилотников в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 17.06.2025

При уничтожении беспилотников в Брянской области никто не пострадал

Пострадавших и разрушений при ликвидации пяти беспилотников самолетного типа над Брянской областью нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:59:00+03:00

2025-06-17T09:59:00+03:00

2025-06-17T09:59:00+03:00

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при ликвидации пяти беспилотников самолетного типа над Брянской областью нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Во вторник утром в Минобороны РФ сообщили об уничтоженных в период с 7.00 до 8.00 мск средствами ПВО пяти украинских беспилотниках самолетного типа над Брянской областью. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил глава региона.

https://ria.ru/20250617/bespilotniki-2023252148.html

брянская область

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Варвара Скокшина

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия