https://ria.ru/20250617/bespilotniki-2023270366.html
При уничтожении беспилотников в Брянской области никто не пострадал
При уничтожении беспилотников в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 17.06.2025
При уничтожении беспилотников в Брянской области никто не пострадал
Пострадавших и разрушений при ликвидации пяти беспилотников самолетного типа над Брянской областью нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:59:00+03:00
2025-06-17T09:59:00+03:00
2025-06-17T09:59:00+03:00
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при ликвидации пяти беспилотников самолетного типа над Брянской областью нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Во вторник утром в Минобороны РФ сообщили об уничтоженных в период с 7.00 до 8.00 мск средствами ПВО пяти украинских беспилотниках самолетного типа над Брянской областью. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил глава региона.
https://ria.ru/20250617/bespilotniki-2023252148.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
При уничтожении беспилотников в Брянской области никто не пострадал
При уничтожении пяти беспилотников в Брянской области никто не пострадал